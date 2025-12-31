Volodimir Zelenszkij: Hiszünk a békében

A békébe vetett hitet hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en és Facebookon szerdán közzétett újévi üzenetében.

„Egy újabb év telt el, amelyet az ukránok elhivatottsága és kitartása, elvei és naponta tett erőfeszítései tesznek emlékezetessé. Ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé – azok, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kiálltak, akiknek fontos a szabadság és a méltóság. Együtt haladunk előre mindannak köszönhetően, ami továbbvisz minket: a tapasztalatokkal és emlékekkel, az anyanyelvünkkel, a reménnyel és a hittel. Magunkkal visszük a közös cselekvés képességét és az emberségünket – amely minden nehézség ellenére kitart. Hiszünk a békében, harcolunk érte, és dolgozunk annak elérése érdekében” – hangoztatta az ukrán elnök, aki az üzenethez mellékelt egy fényképet is, amelyen feleségével áll a karácsonyfa előtt.

Az ukrán hadvezetés nem sokkal korábban jelentette be, hogy csapást mért Tuapsze kikötőjének olajfinomítójára és a krasznodari területen található Tamany-félsziget olajtermináljára. Hozzátette, hogy az olajfinomító feldolgozó egységei és a terminál két mólója károkat szenvedett.

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő pedig szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva nevetségesnek nevezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciája elleni ukrán dróntámadásról Oroszország által szerdán bemutatott bizonyítékokat. „Ez nevetséges – az, hogy két napig tartott, míg ezt elkészítették, és az is, hogy azok a dolgok, amelyeket bizonyítékként próbálnak bemutatni, alapvetően azt mutatják, hogy nem veszik komolyan még a történet kitalálását sem” – fejtegette.

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy nem volt ilyen támadás”

– jelentette ki.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az ENSZ-közgyûlés 80. ülésszakának csúcsszintû általános vitáján a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 24-én. (Fotó: MTI/EPA/Kena Betancur)