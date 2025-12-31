Szándékos figyelemelterelés Oroszország „alaptalan állítása” a Putyin rezidenciáját ért támadásról – jelentette ki Kaja Kallas

Szándékos figyelemelterelés Oroszország azon állítása, hogy Ukrajna nemrég kulcsfontosságú kormányzati helyszíneket vett célba Oroszországban – szögezte le az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán az X-en közzétett posztjában.

Kaja Kallas szerint Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába.

Senki sem adhat hitelt alaptalan állításoknak egy olyan agresszor részéről, amely a háború kezdete óta válogatás nélkül támad infrastruktúrát és civileket

– hangoztatta az uniós politikus.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt állította, hogy Kijev az aznapra virradó éjjel 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi állami rezidenciáját. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy a támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben.

Kiemelt kép: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet