Orbán Viktornak és Donald Trumpnak is üzent Vlagyimir Putyin

Az orosz elnök több állam- és kormányfőnek is újévi üdvözletet küldött, köztük Donald Trump amerikai elnöknek és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek. Az európai vezetők közül csak kevesekhez jutott el Vlagyimir Putyin üdvözlete.

Vlagyimir Putyin karácsonyi és újévi üdvözletet is küldött a BRICS-partnerországok, köztük Brazília, India, Kína, Dél-Afrika, valamint a globális Dél és Kelet más államai, továbbá a FÁK-országok többsége vezetőinek is – adta hírül az MTI.

Az európai vezetők közül csak kevesekhez jutott el Oroszország üdvözlete.

A Kreml tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin Európában csak Alekszandar Vucsics szerb elnöknek, valamint Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek küldött újévi köszöntőt.

Az orosz elnök emellett XIV. Leó pápát és számos volt külföldi vezetőt köszöntött, köztük Gerhard Schröder volt német kancellárt, Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnököt és Raúl Castro volt kubai vezetőt is.

Recep Tayyip Erdogan török elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető szintén üdvözletet kapott Moszkvából.

Az orosz elnök Donald Trumpnak már korábban elküldte karácsonyi üdvözletét. A két államfő emellett személyes hangvételű köszöntést is váltott a vasárnapi telefonbeszélgetésük alatt.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közlése szerint a felek kölcsönösen boldogságot kívántak Oroszország, illetve az Egyesült Államok népének.

