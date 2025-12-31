Nyugaton hiányolták a bizonyítékokat, nyilvánosságra hozták a Putyin elleni ukrán támadás részleteit az oroszok

Az Oroszországi Lég- és Kozmikus Erők (VKS) rádiótechnikai csapatainak egységei 2025. december 28-án este, körülbelül 19:20-kor észlelték az alacsony magasságon repülő, repülőgép-típusú pilóta nélküli légi eszközökkel végrehajtott légitámadást.

A hivatalos tájékoztatás szerint a drónok Ukrajna Szumi és Csernyihiv régióinak területéről indultak, és rendkívül alacsony magasságban közelítették meg az orosz célpontokat. Az orosz fél állítása alapján a 2025. december 28–29. közötti időszakban a „kijevi rezsim” terrorcselekmény végrehajtására tett kísérletet a Novgorodi területen található valdaji elnöki rezidencia ellen, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőeszközök tömeges alkalmazásával.

Alexander Romanenkov vezérőrnagy, a VKS légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka a tájékoztatón elmondta, hogy az ellenséges csapás több irányból érkezett, és összesen 91 drónt vetettek be.

A támadás útvonala a Brjanszki, Szmolenszki, Tveri és Novgorodi területek felett haladt, amint azt a bemutatott térképen is jelezték, ahol az ukrán drónok megsemmisítésének helyszínei szerepelnek.

A Brjanszki terület felett összesen 49 pilóta nélküli légi járművet lőttek le. December 28-án 20:27 és 21:16 között két drónt semmisítettek meg, majd 23:15 és december 29-én 0:07 között további tizenhetet. December 29-én 0:51 és 1:07 között három, míg 2:05 és 3:56 között huszonhét drónt pusztítottak el. A Szmolenszki terület felett egy pilóta nélküli eszközt fogtak el december 29-én 1:50-kor.

A Novgorodi terület felett az orosz légvédelmi rakétacsapatok tüze 41 ukrán drónt semmisített meg. Ezek közül 3:18 és 5:01 között tizenegyet, 6:20 és 7:13 között tizenkettőt, míg 7:46 és 8:30 között további tizennyolc pilóta nélküli légi járművet lőttek le.

Romanenkov vezérőrnagy hangsúlyozta, hogy a Brjanszki, Szmolenszki és Novgorodi területek feletti tömeges támadás visszaverése során légvédelmi rakétarendszereket, mobil tűzcsoportokat és elektronikai hadviselési eszközöket alkalmaztak. Kiemelte továbbá, hogy a légi összecsapás során az összes ukrán pilóta nélküli légi járművet az orosz erők és légvédelmi rendszerek megsemmisítették.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij