Kokaingyárat bombázott az amerikai légierő Venezuela egyik településén

Gustavo Petro kolumbiai elnök szerint az Egyesült Államok egy kokaingyárat bombázott a venezuelai Maracaibo város kikötőjében, a latin-amerikai ország nyugati részén.

Petro az X közösségi oldalon azt írta: „tudjuk, hogy Trump lebombázott egy gyárat Maracaibóban, attól tartunk, hogy ott kokain előállításához keverik össze a kokapépet”.

Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál, de nem pontosította a helyszínt. Az amerikai elnök annyit közölt, hogy az amerikai csapás a parton és a kikötőben történt, „ahol a kábítószerrel megrakott hajókat töltik meg”.

A venezuelai kormány nem tett hivatalos bejelentést az ügyben.

Gustavo Petro szerint a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű kolumbiai gerillacsoport létesítményéről van szó, amely részben ellenőrzi a Maracaibo közelében található kokaintermelő Catatumbo régiót.

„Ez egyszerűen az ELN. Az ELN agitációjával és dogmatizmusával lehetővé teszi Venezuela megszállását”

– fogalmazott a kolumbiai elnök.

Az Egyesült Államok hónapok óta erős nyomást gyakorol Caracasra, azzal vádolva Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy egy hatalmas kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll. Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami mintegy 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo)