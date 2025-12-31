A nyugati országok szembesülnek annak az elképzelésnek az összeomlásával, hogy Oroszországot rövid időn belül „a helyére tudják tenni” – jelentette ki Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője a Radio Szputnyiknak adott interjújában.

Marija Zaharova elmondta: álláspontja szerint a nyugati országok saját döntéseik következtében utasították el az együttműködésre irányuló javaslatokat, és megszakították a kapcsolatokat Oroszországgal.

Ennek eredményeként – megfogalmazása szerint – politikailag elszigetelt helyzetbe kerültek, amit éles retorika kísér. A szóvivő úgy vélte, az európai vezetőknek egyre nagyobb nehézséget jelent saját társadalmaik felé megmagyarázni a kialakult helyzetet. Hozzátette: szerinte a korábban nyilvánosan képviselt politikai célok nem teljesültek, ami bizonytalanságot okoz.

Marija Zaharova hangsúlyozta, hogy Oroszország minden, általa valótlan állításnak tekintett nyugati megszólalásra reagálni fog.

Elmondása szerint ezek a válaszok konkrét dátumokra, tényekre, idézetekre, forrásokra és a nemzetközi jogra hivatkoznak.

A szóvivő szerint Moszkva kommunikációja nemcsak a politikai döntéshozóknak szól, hanem a nyugati országok lakosságának is. Úgy fogalmazott: Oroszország azokhoz az emberekhez kíván szólni, akik – megítélése szerint – félrevezető információkat kapnak, illetve akiknek pénzügyi forrásait az Európai Unió militarizációjára és Ukrajna támogatására használják fel.