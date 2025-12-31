Franciaország 2026-tól korlátozná a közösségi médiát a 15 év alattiak számára

A francia kormány törvényben tiltaná meg a közösségi média használatát a 15 év alatti gyermekeknek 2026 szeptemberétől. Az intézkedést a fiatalok mentális egészségének védelmével indokolják, és az ausztrál szabályozást tekintik mintának.

Franciaország a 2026-os tanév kezdetétől betiltaná a közösségi oldalak használatát a 15 év alattiak számára. A kormány már előkészítette a törvénytervezetet, amelyet hamarosan jogi felülvizsgálatra nyújtanak be, majd várhatóan az év elején kerül a parlament elé – írja a The Guardian.

A francia vezetés az ausztrál példát követné: ott decemberben lépett hatályba az a szabályozás, amely a 16 év alattiak számára tiltja a közösségi média használatát.

A francia elképzelés olyan platformokra vonatkozna, mint a Facebook, a Snapchat, a TikTok és a YouTube.

A Le Monde és a France Info szerint a törvénytervezet két fő elemből áll. Egyrészt megtiltaná a közösségi médiát a 15 év alattiaknak, másrészt kiterjesztené a mobiltelefon-tilalmat a középiskolákra is, ahol a 15–18 éves diákok tanulnak. Az általános iskolákban és az alsóbb középiskolai szinteken a mobilhasználat már eddig is tiltott volt.

A jogszabály indoklása a túlzott képernyőhasználat kockázataira hivatkozik, mint a nem megfelelő tartalmakkal való találkozás, az online zaklatás és az alvási szokások romlása.

A cél a kormány szerint a jövő generációinak védelme azoktól a hatásoktól, amelyek hosszú távon a társadalmi együttélés alapjait is veszélyeztethetik.

Emmanuel Macron államfő december elején nyilvánosan is támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Úgy véli, a képernyők előtt töltött idő növekedésével romlanak az iskolai eredmények, és gyakoribbá válnak a mentális problémák. Hasonlata szerint a közösségi média kontroll nélküli használata olyan, mintha vezetési tapasztalat nélkül ültetnének valakit egy Forma–1-es autóba.

A francia lépés nem elszigetelt: Dánia 2026-ban vezetne be hasonló tiltást, Norvégiában pedig szintén vizsgálják a lehetőséget.

Anne Le Hénanff digitális fejlesztésért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a szabályozás kormányzati prioritás, és összhangban lesz az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályaival.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)