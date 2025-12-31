Az EurAsia Daily beszámolója szerint a közzétett anyagban egy térkép is szerepel, amely a drónok feltételezett repülési útvonalát mutatja be. A felvételeken egy hóban fekvő, lelőtt drón látható. A minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelmi lövedék a szerkezet farokrészét találta el, ennek következtében a drón nagyrészt egyben maradt, miközben a nagy robbanó erejű elemekkel megtöltött robbanófej nem lépett működésbe.

A légvédelmi személyzet magyarázata szerint az ukrán fegyveres erők drónokkal végrehajtott támadásának első hulláma déli irányból érkezett.

Az ukrán fegyveres erők által a Putyin elnök rezidenciája ellen indított drónrepülések térképe (Kép forrása: Orosz védelmi minisztérium/Telegram)

A közlés alapján az ukrán fél a Chaklun-V típusú pilóta nélküli repülőeszközt vetette be, amely 6 kilogrammos, nagy robbanó erejű robbanófejjel van felszerelve, és egyebek mellett repeszekkel történő személyi célpontok elleni alkalmazásra tervezték.

Az orosz katonai elemzés szerint a lelőtt eszköz a Chaklun-V egyik módosított változata volt. A támadás visszaverése során a drónt a farokrészén érte találat.

A felvételen szereplő katona ezt ritka esetnek nevezte, mivel a robbanófej nem robbant fel: