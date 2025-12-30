Dmitrij Medvegyev kemény, sőt halálos fenyegetést küldött Volodimir Zelenszkijnek azt követően, hogy az ukrán államfő karácsonyi beszédében feletehetőleg Putyin elnök halálát kívánva küldött egy üzenetet. A korábbi orosz elnök Zelenszkij testét a halála után tudományos megfigyelés céljából a torz lények gyűjteményében állíttatná ki.

A Die Welt online kiadásában számolt be arról, hogy Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök a Telegram csatornán küldött kemény, sőt halálos fenyegetést Volodimir Zelenszkijnek azt követően, hogy az ukrán államfő karácsonyi beszédében feletehetőleg Putyin elnök halálát kívánva küldött egy üzenetet oroszul.

A lap hírfolyamában elérhető tudósítás szerint a jelenleg az orosz biztonsági tanács elnökhelyetteseként dolgozó, korábban az orosz államfői és kormányfői posztot is betöltő Medvegyev úgy fogalmazott:

„Mindenki számára világos, hogy Zelenszkij nemcsak egy ember, hanem egész Oroszország pusztulását akarja, és nemcsak akarja, hanem ennek érdekében hatalmas támadásokat is elrendelt.”

„Itt most nem írok az erőszakos haláláról, bár jelenleg a kaszás gyakran lehelget a gazember nyakán” – tette hozzá Medvegyev.

A volt orosz államfő azt írta:

Zelenszkij testét a halála után tudományos célokra mutatnák be az I. Péter cár által alapított első orosz múzeumban, a szentpétervári Kunstkamerában, ahol az alapító cár egészen torz lényeket is összegyűjtött.

A Die Welt tudósításában felidézték, hogy Volodimir Zelenszkij szenteste azt mondta: ha minden ukránnak lenne egy kívánsága, az valószínűleg az lenne, hogy meghaljon, és bár az ukrán elnök nem mondott nevet, de ebben a kontextusban csak Vlagyimir Putyin orosz elnökre célozhatott.

Zelenszkij karácsonyi beszédében ezenkívül Istentől kért békét Ukrajna számára – írta folyamatosan frissülő hírfolyamában a német lap.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik)