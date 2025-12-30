Trump dühös lett a Putyin elleni ukrán légitámadás miatt, az orosz elnök az ukrán hadsereg visszavonulásáról beszélt

Donald Trump amerikai elnök dühös lett és felháborodott amiatt, hogy a Kreml szerint az ukránok dróntámadást hajtottak végre Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája ellen, amely támadást egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolt. Putyin közben azt közölte, hogy az ukrán fegyveres erők a harci érintkezési vonal mentén mindenhol visszavonulnak.

Donald Trump felháborodott azon, hogy az ukránok hétfőn támadást intéztek az orosz elnök novgorodi régióban található rezidenciája ellen.

Az eadaily.com tudósítása szerint az amerikai elnök erről Benjamin Netanjahuval folytatott tárgyalásait megelőzően beszélt a floridai Mar-a-Lagóban.

Az orosz telegram csatornán elérhető bejegyzés szerint az Amerikai Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott: „Igen, nem tetszik. Ez nem jó. Ma reggel hallottam róla.”

Donald Trump közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyintól szerzett tudomást az esetről és arra hívta fel a figyelmet, hogy

a támadás az akarata ellen történt és emlékeztetett rá, hogy korábban „a Tomahawkokat is ő állította meg”.

„Nem akartam ezt. Egy dolog bántalmazóan viselkedni, de egészen más dolog megtámadni valakinek a házát” – fogalmazott a bejegyzés szerint az amerikai elnök.

Mint ismert a Kreml szerint Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciája ellen, miközben az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló előrehaladott tárgyalások zajlottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta az állítást és az oroszok, miközben Donald Trumpot tájékoztatták a támadásról azt is közölték, hogy a történtek miatt változik az álláspontjuk a tárgyalásokat illetően.

Vlagyimir Putyin: visszavonul az ukrán hadsereg

Mindenhol visszavonulnak az ukrán fegyveres erők a harci érintkezési vonal mentén – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz hadsereg parancsnokaival hétfőn megtartott tanácskozáson.

Putyin hangsúlyozta, hogy

a donyecki régióbeli Sziverszk „felszabadítása” és a Kosztyantinivka városban elért sikerek megteremtik a további előrenyomulás előfeltételeit a donyecki régióban. Utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a „biztonsági övezet” létrehozását a határ mentén.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők szinte az egész fronton támadnak a „különleges hadművelet” övezetében, és csak decemberben több mint 700 négyzetkilométert vettek az őrizetük alá. Ezt az év legerősebb havi előrenyomulási mutatójának nevezte.

Geraszimov szerint 2025-ben 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá, az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, és a védelem megerősítésére összpontosítanak. A tábornok elmondta, hogy a donyecki régióban befejeződött Bohuszlavka és Dibrove „felszabadítása”, folytatódik Kosztyantinivka és Liman elfoglalása.

A vezérkari főnök beszámolója szerint

a Kelet csapatcsoportosítás támad Zaporizzsja megyében, a Nyugat folytatja az ukrán erők megsemmisítését Kupjanszktól keletre, a Központ pedig Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) bevétele után széles fronton folytatja az offenzívát. Az Oszkil folyó bal partján felére csökkent az ukrán ellenőrzés alatt álló terület. Az Észak csapatcsoportosítás szerinte folytatja a „biztonsági övezet” bővítését Szumi és Harkiv megyében.

Az orosz parancsnokok arról tettek jelentést, hogy az orosz hadsereg kevesebb mint 20 kilométerre megközelítette Szumi megyeszékhelyt és az azonos elnevezésű régióban kialakított „biztonsági sáv” jelenleg 16 kilométer mély és 60 kilométer hosszú.

A Nyugat a tábornokok szerint január-februárban tervezi befejezni a Kupjanszktól keletre körülzárt ukrán erők felszámolását. A Dél folytatja a Kosztyantinivka északkeleti külvárosának elfoglalást és a város 45 százaléka már orosz ellenőrzés alá került.

A beszámolók szerint

a Dnyeper csapatcsoport egységei 15 kilométerre közelítették meg Zaporizzsja déli külvárosát, Lukjanyivszkét elfoglalták és hamarosan befejezik Primorszke birtokbavételét.

Andrej Belouszov védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a „különleges hadművelet” zónájában minden a tervezettnél is gyorsabban halad.

Az Ukrajnával határos Belgorod megyében a nap folyamán öt polgári személy sebesült meg ukrán dróntámadások következtében.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)