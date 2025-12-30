Nem Putyin volt az ukrán támadás célpontja Zelenszkij volt bizalmasa szerint, sokkal súlyosabb: egy nukleáris központ

Volodimir Zelenszkij volt bizalmasa szerint az ukránok egy nukleáris háború esetén működő orosz parancsnoki pontra próbáltak csapást mérni hétfőn, és szerinte válaszul Oroszország akár nukleáris fegyvereket is bevethet.

Az EurAsia Daily beszámolója szerint az ukrán elnöki hivatal korábbi tanácsadója arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij egy nukleáris háború esetén működő orosz parancsnoki pontra próbált csapást mérni, és szerinte válaszul Oroszország akár nukleáris fegyvereket is bevethet.

Olekszij Aresztovics nyugati forrásaira hivatkozva mondta azt, hogy megtörtént a csapás, amely nem csupán az elnöki rezidenciát, hanem az Orosz Föderáció egy olyan különleges létesítményét is érte, amelyet nukleáris háború esetén a fegyveres erők irányítására terveztek.

Szerinte ezt ahhoz lehet hasonlítani, mintha valaki az amerikai elnöki repülőgépet támadta volna meg.

Aresztovics tájékoztatása szerint ez egy különleges létesítmény, egy egész város, kültéri, valamint föld alatti épületekkel és kommunikációs központokkal.

Szerinte „az ukrán drónok a kommunikációs központokba repültek, de őszintén szólva, nem repültek”.

Az ukrán elnöki hivatal korábbi munkatársa szerint az oroszok azért vannak ennyire felháborodva, mert ez egy a nukleáris triád irányító központjára mért csapás, amely egyben az Orosz Föderáció fegyveres erőit általánosságban, egy nagyszabású háború idején érte.

Az orosz nyelvű hírportál tudósítása szerint Olekszij Aresztovics arra hívta fel a figyelmet, hogy

ez az orosz nukleáris doktrína, sőt bármely nukleáris fegyverrel is rendelkező ország doktrínája szerint akár egy nukleáris válaszra is okot adhat.

Zelenszkij volt bizalmasának vélekedése szerint valószínűleg a kubai rakétaválság óta ez a legerősebb provokáció, és úgy fogalmazott, hogy az ukránok ezzel egy nagyszabású provokációt hajtottak végre a béketárgyalások és Donald Trump amerikai elnök közvetítői küldetése ellen.

Az EurAsiaDaily azt írta: Aresztovics szerint

Zelenszkij Trump ellen játszik Európa támogatásával, és megpróbálja elhúzni a tárgyalásokat, amíg az amerikai elnök el nem veszíti a félidős választásokat.

Mint ismert, a Kreml szerint Ukrajna hétfőn dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciája ellen, miközben az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló előrehaladott tárgyalások zajlottak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta az állítást, miközben Oroszország Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatta a támadásról, és közölték, hogy a történtek miatt változik az álláspontjuk a tárgyalásokat illetően.

Az ukrán dróntámadás miatt Trump dühös lett és felháborodását fejezte ki.

Az orosz nyelvű hírportál arról is tájékoztatott, hogy az ukránok szerint a Novgorod régióban található orosz nukleáris katonai létesítmény már nem működik.

Olekszij Aresztovics egyébként 2023 januárjában azután nyújtotta be a lemondását az ukrán elnöki tanácsadói posztról, hogy súlyosan tévedett a dnyiprói rakétatámadással kapcsolatban, idén pedig arról beszélt, hogy Ukrajnában már megkezdődött Zelenszkij leváltásának folyamata, illetve a hatalomátadás előkészítése.

Az ukrán államfő egyik lehetséges kihívójaként is feltűnő politikus korábban arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkijt élete végéig börtönbe kellene zárni.

Kiemelt kép: Dmitrij Gordon ukrán újságíró-blogger és Olekszij Aresztovics, volt ukrán elnöki tanácsadó egy korábbi felvételen (Fotó: Shutterstock)