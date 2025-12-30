Magányos elkövetőknek nevezte az ausztrál rendőrség a Bondi Beach-i tömeggyilkosokat

A sydney-i Bondi Beach tengerparton a zsidó hanukát ünneplőkre tüzet nyitó, tizenöt embert meggyilkoló két feltételezett elkövető magányosan cselekedett, nincs arra utaló jel, hogy egy aktivistasejt tagjai lettek volna – közölte kedden az ausztrál rendőrség.

Naveed Akramot és az apját, Sajid Akramot gyanúsítják azzal, hogy a hanukafesztiválon december 14-én megöltek tizenöt embert. Ausztráliában ez volt az elmúlt majdnem három évtized legsúlyosabb tömeggyilkossága, amely megrázta az országot, és az amúgy is szigorú fegyvertartási szabályok gyors reformjához vezetett. A kormány tervezi a szélsőségesség elleni törvények szigorítását is.

Korábban az Iszlám Állam terroristáiról beszéltek

A rendőrség korábban azt közölte, hogy a két férfit az Iszlám Állam ihlette, miután a támadás után a terrorszervezet házilagos készítésű zászlait találták meg a gépkocsijukban, és a két férfi előzőleg egy hónapot töltött a Fülöp-szigetek egyik szigetén, amely korábban az iszlamisták menedékeként került a nyomozás homlokterébe.

Krissy Barrett, az ausztrál szövetségi rendőrség felügyelője kedden azonban közölte, nem találtak arra utaló jelet, hogy a két férfi formális kiképzést kapott volna novemberi útja során Mindanaón.

„Nincs olyan bizonyíték, amely arra engedne következtetni, hogy a két támadó egy nagyobb terroristasejt tagja lett volna, vagy mások utasították volna őket tettük elkövetésére”

– mondta Barrett egy sajtótájékoztatón.

Folytatják a nyomozást

A felügyelő közölte, hogy elsődleges eredményekről van szó, az ausztrál és a Fülöp-szigeteki hatóságok folytatják a nyomozást.

„Nem gondolnám, hogy turistáskodni voltak ott” – mondta a Fülöp-szigeteki utazásra utalva.

Sajid Akramot a rendőrség a támadáskor agyonlőtte, a fia, Naveed ellen pedig, akit megsebesített a rendőrség, 59 rendbeli bűncselekmény elkövetése miatt emeltek vádat.

A rendőrség úgy gondolja, hogy a két férfi hónapokon át tervezte a támadást, képeket is közreadott róluk, amint lőfegyverrel gyakorlatoztak az ausztráliai szántóföldeken. A rendőrség szerint a merénylők októberben egy videófelvételt is készítettek „a cionisták” ellen, amelyen az Iszlám Állam zászlaja előtt ültek.

Fokozódik az antiszemitizmus Ausztráliában is

A Bondi Beach-i támadás miatt a zsidó közösség tagjai közül egyesek úgy ítélték meg, hogy

az ausztrál kormány nem vette figyelembe az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett Hamász-támadás utáni gázai hadjárat kiváltotta növekvő antiszemitizmus miatti figyelmeztetésüket.

Az áldozatok tizenhét családja szólította fel hétfőn Anthony Albanese miniszterelnököt, hozzon létre szövetségi szintű vizsgálóbizottságot az antiszemitizmus gyors fokozódása kérdésében.

Az ausztrál hatóságok kedden bejelentették, hogy

fokozott rendőri jelentétet rendeltek el Sydney-ben szilveszter estére.

Több mint 2500 rendőr járőrözik majd az Új-Dél-Wales állambeli Sydney-ben szerdán – tudatta közleményben az állam rendőrsége.

Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns közölte:

ez lesz a szilveszterkor valaha felvonultatott legnagyobb rendőri jelenlét.

A rendőrségi közlemény szerint „a fokozott rendőri jelenlét biztosítani akarja a közösséget, hogy a rendőrök segíteni lesznek ott, nem pedig amiatt, hogy nagyobb, folyamatban lévő vagy küszöbönálló fenyegetés állna fenn”.

A világhírű újévi tűzijáték a sydney-i kikötőben rendszerint több mint egymillió nézőt vonz, és Chris Minns, az állam miniszterelnöke aggódik, hogy a látogatottság bármiféle idei csökkenését diadalként ünnepelhetik a szélsőségesek.

Az éjféli tűzijáték előtt, helyi idő szerint 23 órakor (közép-európai idő szerint csütörtök 1 óra) egyperces csenddel emlékeznek a Bondi Beach-i áldozatokra, a Harbour Bridge, a híres kikötői híd pilonjaira pedig egy menóra, a kilencágú gyertyatartó képét vetítik.

