A Reuters szerint 2026-ban akár kitörhet a harmadik világháború, és Magyar Péternek kulcsszerepe lehet benne. Egy elképzelt forgatókönyv alapján Magyar Péter hatalomra kerülése esetén Magyarország nem a béke pártján állna.

A Reuters elemzői rovata, a Reuters Breakingviews 2026-ra előrevetített forgatókönyve szerint egy lengyel vadászgép lelövi az orosz légierő gépét, miután többszöri figyelmeztetés ellenére megsértik a lengyel légteret.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök önvédelemre hivatkozik, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlással fenyeget.

A Mandiner a brit hírügynökség által közölt feltételezésekre hivatkozva arról írt, hogy ha ez bekövetkezne, akkor Friedrich Merz német kancellár kompromisszumot javasolna:

200 milliárd eurós közös védelmi alap létrehozását, amelyből magyarországi infrastruktúra-fejlesztés és drónvédelmi rendszerek is finanszírozásra kerülnének.

A forgatókönyv alapján a konszenzus megkönnyítését segíti Orbán Viktor leváltása; utóda, Magyar Péter Ukrajna-párti állásponttal támogatná az uniós katonai erőfeszítéseket, hogy hiteles katonai elrettentő erőt építsenek ki Oroszországgal szemben.

Kiemelt kép: A Reuters szerint légi konfliktussal fog kitörni a világháború (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)