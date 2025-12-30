Háborúra kész a német hadsereg: tömeges szexuális bűncselekmény, kábítószer, Hitler-kultusz az elit egységnél

Súlyos visszaélésekre derült fény a német hadsereg elit 26-os ejtőernyős ezredénél. A hónapok óta tartó vizsgálatok szerint a katonák körében nagy számban fordult elő Hitler-tisztelgés, antiszemita incidens, kábítószer-fogyasztás és szexuális zaklatás. A feltételezett bűncselekmények teljes száma a kétszáz esetet is meghaladja.

A Rajna-vidék-pfalzi Zweibrückenben állomásozó 26-os ejtőernyős ezredben kábítószer-fogyasztást, szexuális zaklatást, valamint szélsőjobboldali és antiszemita cselekményeket is feltártak a vizsgálatok.

Az elmúlt hónapokban 55 gyanúsított ellen indítottak vizsgálatot, míg a német fegyveres erők (Bundeswehr) több katona elbocsátását is bejelentette – írja a Die Welt.

Boris Pistorius német védelmi miniszter megdöbbentőnek nevezte a visszaéléseket, hangsúlyozva, hogy azok szöges ellentétben állnak a Bundeswehr alapvető értékeivel. Kiemelte, hogy elfogadhatatlan a katonai vezetés kezdeti reakciója, és hogy a súlyos szabályszegéseket nem ismerték fel azonnal.

Ugyanakkor Boris Pistorius nagyra értékelte Christian Freuding altábornagy gyors intézkedéseit, amelyek célja a visszaélések megismétlődésének megakadályozása. A hadsereg felügyelője az intézkedéseket egy „légideszant erők akciótervében” foglalta össze, valamint azok végrehajtását is biztosítja.

A német védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy minden esetet teljeskörűen ki kell vizsgálni, az elkövetőket pedig a törvény szigorával kell kezelni, és helyre kell állítani a bizalmat a katonai vezetésben.

Hitler-kultusz és szexuális zaklatás

A Frankfurter Allgemeine Zeitung beszámolója szerint a 26-os ejtőernyős ezrednél már hónapok óta folyik a nyomozás, a feltételezett bűncselekmények teljes száma pedig a kétszáz esetet is meghaladja. A jelentés szerint a vizsgálat nemcsak a szélsőséges nézetekre, hanem az erőszakos rituálékra és a kábítószer-fogyasztásra is kiterjed.

Az ezredben több tucat férfit vádolnak nők elleni szexuális zaklatással, és legalább 30 katona érintett antiszemita incidensekben való részvételben. A nyomozásokat több panasz indította el, amelyeket a 26. ejtőernyős ezred női katonái nyújtottak be júniusban a fegyveres erők parlamenti biztosához.

Sajtóinformációk szerint az ezreden belül egy szélsőjobboldali, nyíltan antiszemita klikk működött, amelynek tagjai Hitler-tisztelgéseket végeztek, és női katonákat zaklattak. A nők többek között exhibicionizmusnak, pornográf vicceknek és nemi erőszakról szóló fantáziáknak voltak kitéve.

A Bundeswehr szóvivője hangsúlyozta, hogy az esetek elfogadhatatlanok, és nemcsak az egyének jogait sértik, hanem az egész hadsereg hírnevét is károsítják. A vizsgálatot követően minden bizonyított esetben fegyelmi következmények várhatók.

A 26. ejtőernyős ezred mintegy 1700 katonából áll, tizenegy századát Merzigben és Saarlouisban állomásoztatják. A nyomozások és fegyelmi vizsgálatok továbbra is folynak, amíg az ügyészség és a katonai hatóságok teljeskörűen fel nem tárják a történteket.

