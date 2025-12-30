Műsorújság
Felvonóbaleset az Alpokban: csaknem száz embert kellett kimenekíteni – VIDEÓ

2025.12.30.

Közel száz embert kellett kimenekíteni kedden az olasz Alpokban, miután egy magashegyi drótkötélpályás felvonó műszaki meghibásodás miatt balesetet szenvedett.

Műszaki hiba miatt szenvedett balesetet egy drótkötélpályás felvonó kedden az olasz Alpokban, a svájci határ közelében található Macugnaga község határában – adta hírül az MTI.

A helyi hegyimentő szolgálat tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának.

A balesetben négyen könnyebben megsérültek, őket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Csaknem száz síelő, illetve túrázó több órán át a hegyi állomásnál rekedt, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt.

Az embereket végül egy hosszas művelet után szintén helikopterekkel menekítették ki.

Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején.

