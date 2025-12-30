Felvonóbaleset az Alpokban: csaknem száz embert kellett kimenekíteni – VIDEÓ

Közel száz embert kellett kimenekíteni kedden az olasz Alpokban, miután egy magashegyi drótkötélpályás felvonó műszaki meghibásodás miatt balesetet szenvedett.

Műszaki hiba miatt szenvedett balesetet egy drótkötélpályás felvonó kedden az olasz Alpokban, a svájci határ közelében található Macugnaga község határában – adta hírül az MTI.

A helyi hegyimentő szolgálat tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának.

A balesetben négyen könnyebben megsérültek, őket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Csaknem száz síelő, illetve túrázó több órán át a hegyi állomásnál rekedt, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt.

Az embereket végül egy hosszas művelet után szintén helikopterekkel menekítették ki.

Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején.

🔵 Terminate le operazioni per portare a valle il centinaio di persone bloccate nella stazione in quota della #funivia del Monte Moro a Macugnaga, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dopo l’incidente di questa mattina. 4 i feriti. Al lavoro alcuni operai per verifiche all’impianto pic.twitter.com/9Bu3ugQRhA — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 30, 2025

