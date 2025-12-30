Felvonóbaleset az Alpokban: csaknem száz embert kellett kimenekíteni – VIDEÓ

Műszaki hiba miatt szenvedett balesetet egy drótkötélpályás felvonó kedden az olasz Alpokban, a svájci határ közelében található Macugnaga község határában – adta hírül az MTI.
A helyi hegyimentő szolgálat tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának.
Kapcsolódó tartalom
A balesetben négyen könnyebben megsérültek, őket mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Csaknem száz síelő, illetve túrázó több órán át a hegyi állomásnál rekedt, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt.
Az embereket végül egy hosszas művelet után szintén helikopterekkel menekítették ki.
Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején.
A kiemelt kép forrása: X