Ezekkel a befektetésekkel lehetett a legtöbbet nyerni és veszíteni 2025-ben

A legnagyobb nyertesek

Nemesfémbányászat: Fresnillo (+443 százalék)

A mexikói központú vállalat a világ egyik legnagyobb ezüsttermelője, aranybányászattal kiegészítve. A nemesfémek történelmi drágulása – arany (+69 százalék), ezüst (+138 százalék) – néhány év alatt az ötszörösére lökte az értékes fém árfolyamát, ezzel pedig a londoni értéktőzsdén a Fresnilloé lett az egyik legjobban teljesítő papír.

Online tőzsde: Robinhood (+229 százalék)

Az online brókercég a lakossági befektetők visszatérésének és a kriptokereskedés felfutásának egyik fő nyertese. A Trump-korszak piaci volatilitása és a mesterségesintelligencia-alapú befektetési terjeszkedés háromszoros árfolyam-emelkedést hozott.

Chipgyártás: SK Hynix (+234 százalék)

A dél-koreai chipgyártó az MI-szerverekhez nélkülözhetetlen nagy sávszélességű memóriák piacvezetője. Az adatközpont berobbanásának hatására rekordprofitot ért el, részvényeinek értéke több mint megháromszorozódott.

Hadiipar: Rheinmetall (+151 százalék)

A Magyarországon is aktív német hadiipari óriás főként harckocsikat, katonai járműveket és lőszert gyárt. Az európai újrafegyverkezés és a német védelmi költségvetés megduplázása miatt az árfolyam másfélszeresére nőtt egyetlen év alatt, de az orosz–ukrán háború kirobbanása óta a vállalat összértéke közel tizenötszörösére növekedett.

Bankszektor: Société Générale (+150 százalék)

A francia nagybank a magasabb kamatkörnyezet és a sikeres vállalati átalakítás miatt hasított a piacon. Az európai bankrészvények többéves ralijában eddig a Société Générale mutatta föl az egyik legjobb eredményt.

A legnagyobb vesztesek

Hagyományos reklámügynökségek: WPP (-60 százalék)

A világ egyik legnagyobb reklámügynökségi hálózata az MI-alapú hirdetésgyártás és a techóriások nyomása alatt került válságba. Árfolyama több mint felére esett, és kikerült az.

Sportmárka: Lululemon (-45 százalék)

A prémium sportruházati márkát az amerikai vámok, a gyengülő fogyasztás és az erősödő verseny sújtotta. A részvény közel felét elvesztette értékének 2025-ben.

Kriptovaluták: Strategy (-42 százalék)

A világ legnagyobb vállalati bitcointulajdonosa korábban a kriptománia nyertesének mondhatta magát, volt, idén azonban a modell fenntarthatósága megkérdőjeleződött. Az árfolyam mélyrepülésbe kezdett a bitcoin korrekciójával együtt.

Vegyipar: LyondellBasell (-42 százalék)

Az amerikai vegyipari csoportot a vámok, a túlkínálat és az európai magas energiaárak sújtották. Több üzembezárást jelentett be, részvénye jelentősen alulteljesített.

Magántőkealapok: CVC (-33 százalék)

Az európai magántőkealap-óriást a tranzakciók befagyása és a gyengébb alaphozamok húzták le. A nehéz exitkörnyezet miatt az árfolyam egyharmadával csökkent.

A Financial Times összegzése szerint

2025 világosan megmutatta, hogy az MI, a védelem és nemesfémek vitték a prímet,

míg az MI által fenyegetett üzleti modellek, a fogyasztásra érzékeny szektorok és a tőkeéhes pénzügyi struktúrák komoly árat fizettek. A piac idén is az alkalmazkodóképességet díjazta a leginkább.

Kiemelt kép: A technológiai társaságok részvényeit forgalmazó elektronikus tőzsde, a New York-i Nasdaq épülete (Fotó: MTI/AP/Yuki Iwamura)