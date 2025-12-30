Donald Trump az Izraelben adható legrangosabb kitüntetésben részesül

Izrael-díjjal tüntetik ki Donald Trump amerikai elnököt – jelentette be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az amerikai elnökkel tartott megbeszélését követő közös sajtótájékoztatójukon, Floridában hétfőn. A Kreml sajtószolgálatának közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi jókívánságokat küldött Donald Trumpnak, valamint mások mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek is.

Az izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy Trump elnök számos hagyománnyal szakított, de az emberek később meglepetésükre megállapították, hogy végtére talán mégis igaza volt.

Benjámin Netanjahu szerint ezért Izrael is szakítani fog egy hagyománnyal, és Trumpot egy olyan díjjal fogja kitüntetni, amelyet eddig még sosem nyújtottak át olyan embernek, aki nem rendelkezik izraeli állampolgársággal. Azt mondta, erről Joáv Kis oktatási miniszter tájékoztatta telefonon.

Trump elnököt Izrael és a zsidó nép érdekében tett kiemelkedő érdemeiért tüntetik ki. Az Izrael-díj a zsidó állam legrangosabb kitüntetése.

Az amerikai elnök arról beszélt, hogy az Egyesült Államok támogathatna egy újabb jelentős csapást Iránnal szemben, amennyiben az iszlám köztársaság elkezdené újjáépíteni ballisztikusrakéta- vagy nukleáris programját, s súlyos következményekre figyelmeztette a Hamász palesztin iszlamista szervezetet, ha nem kezdi meg a lefegyverzést a gázai béketerv értelmében. A Hamászra utalva kijelentette, hogy a lefegyverzésnek viszonylag rövid időn belül meg kell történnie.

„Amennyiben nem következik be, szörnyen járnak”

– fűzte hozzá.

Trump hangsúlyozta, más közel-keleti államok már bejelentették, hogy közbeavatkoznak, ha a Hamász a megállapodásoktól eltérően nem teszi le a fegyvert.

„Ha most nem teszik le a fegyvereiket, akkor ezek az országok meg fogják semmisíteni őket”

– jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy Ciszjordánia ügyében nincsenek teljes egyetértésben az izraeli kormányfővel.

„Hosszú ideje folyik a vita, egy nagy vita Ciszjordániáról. És nem mondanám, hogy száz százalékban egyetértünk Ciszjordániával kapcsolatban. De megoldást fogunk találni” – válaszolta az elnök azon újságírói kérdésre, hogy a zsidó telepesek okozta erőszak alááshatja-e a békét.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a Palm Beach-i Mar-a-Lago elnöki rezidencián (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

Benjámin Netanjahu kitért Szíriára is, mondván, Izrael érdekében áll, hogy békés határa legyen szomszédjával. Trump megjegyezte, hogy van egy megegyezésük az izraeli kormányfővel Szíriáról.

„Biztos vagyok benne, hogy Izrael és ő (Ahmed as-Saráa szíriai elnök) jól kijönnek majd egymással. Megpróbálom elérni, hogy jól kijöjjenek egymással” – tette hozzá.

Kreml: Vlagyimir Putyin üdvözölte Donald Trumpot az újév alkalmából

Újévi jókívánságokat küldött Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerének, Donald Trumpnak – közölte kedden a Kreml sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint Putyin korábban már küldött karácsonyi üdvözlőüzenetet Trumpnak, majd a két államfő között személyes meleg üdvözletválás is történt a karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából vasárnapi telefonbeszélgetésük során.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy

a két elnök kölcsönösen boldogságot kívánt Oroszország, illetve az Egyesült Államok népének.

Az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata szerint Putyin karácsonyi és újévi üdvözletet küldött a BRICS-partnerországok, köztük Brazília, India, Kína, Dél-Afrika, valamint a globális Dél és Kelet más államai, továbbá a FÁK-országok többsége vezetőinek is. Az európai vezetők közül Putyin a Kreml felsorolása értelmében újévi üdvözletet küldött Aleksandar Vucic szerb elnöknek, valamint Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek. További NATO-ország vezetőjeként üdvözletet kapott Moszkvából Recep Tayyip Erdogan török elnök is.

Putyin köszöntötte XIV. Leó pápát és számos volt külföldi vezetőt, köztük Gerhard Schröder volt német kancellárt, Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnököt és Raúl Castro volt kubai vezetőt is. Jókívánságokat kapott az orosz elnöktől Kim Dzsongun észak-koreai vezető is.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)