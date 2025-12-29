VMSZ: Arra fogjuk kérni a vajdasági magyarokat, hogy szavazzanak a Fidesz-KDNP listájára

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) felkészülten várja a jövőre tervezett szerbiai előrehozott parlamenti választásokat, ahogyan azt sem rejti véka alá, hogy a magyar országgyűlési választások során a Fidesz-KDNP pártszövetséget kívánja támogatni – hangsúlyozta Pásztor Bálint, a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke az MTI-nek adott évértékelő interjújában hétfőn Szabadkán.

Hozzátette: aki követte a politikai eseményeket Szerbiában, az láthatta, hogy folyamatosan az emberek között voltunk, folyamatosan eredményeket értünk el. Ezen eredmények között Pásztor Bálint a többi között a Belgrád-Budapest vasútvonal teljes szerbiai szakaszának az átadását, valamint a többnyelvű útirányjelző táblák kihelyezését említette.

„Úgyhogy a mi esetünkben nincs nagy különbség a hivatalosan kampánynak nevezett időszakok és a békésnek tekintendő időszakok között. Amikor kiírják a választásokat, akkor mi elszámolunk azzal, hogy mit tettünk, és az emberekkel közösen meghatározzuk a programunkat”

– hangsúlyozta.

A VMSZ elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre lejár a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács megbízatási ideje is, így új testületet kell választani ősszel. „Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a közvetlen módon megválasztott Magyar Nemzeti Tanácsnak erős felhatalmazása legyen” – szögezte le.

A magyarországi országgyűlési választással kapcsolatban kiemelte, hogy jelen pillanatban is folyik egy regisztrációs kampány, hogy lehetővé tegyék a szavazni vágyók számára a voksolást. „Amikor pedig Magyarországon elindul a kampány, akkor – ugyanúgy, ahogy az előző választások alkalmával is –

arra fogjuk kérni a vajdasági magyarokat, hogy szavazzanak a Fidesz-KDNP listájára,

és mi magunk is, mint Vajdasági Magyar Szövetség ebben a kampányban aktívan részt fogunk venni olyan módon, ahogy szoktunk is, (…) és arról fogunk beszélgetni, hogy a 2010 óta kormányon levő Fidesz-KDNP mit tett a vajdasági magyar közösségért, és hogy mit szeretnénk a jövőben közösen megvalósítani”.

Pásztor Bálint

az idei év legfontosabb vajdasági magyar eseményének a Pásztor István-díj átadását nevezte,

ezúttal ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök vehette át az elismerést. A VMSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy Pásztor István, a VMSZ néhai elnöke, illetve Orbán Viktor és Aleksandar Vucic nélkül nem lennének ilyen jók a magyar-szerb kapcsolatok. Pásztor Bálint különösen nagy elismerésnek nevezte, hogy Orbán Viktor személyesen vette át a díjat, a miniszterelnök ugyanis washingtoni, moszkvai és ankarai útja közé illesztette be a szabadkai látogatást.

Hozzátette: „Aleksandar Vucic azért részesült elsősorban Pásztor István-díjban, mert

ő volt 2014-ben a miniszterelnök, amikor is a Benes-dekrétumokhoz hasonló 1944-45-ös határozatokat az akkori kormány hatályon kívül helyezte,

amelyekkel kollektív alapon bélyegezték meg 70 éven át a Vajdasági Magyar Közösséget”. Mint mondta: az azóta eltelt idő még aktuálisabbá tette azt, hogy a vajdasági magyarság szempontjából ezt a díjkiosztót nevezte az év legfontosabb eseményének. Rámutatott, hogy „időközben Szlovákiában módosult a büntetőtörvénykönyv, és mindenben

támogatjuk a felvidéki magyarokat, Gubík László elnök urat, illetve a Felvidéki Magyar Szövetséget”.

Kiemelten fontosnak nevezte azt is, hogy folytatódni tudott a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja, illetve megszületett a második gazdaságfejlesztési stratégia, amely a 2026-2033-as időszakra vonatkozik, és amelynek a közvitája még folyik. „Ez a vajdasági magyar közösségnek a jövőképe. Terület- és gazdaságfejlesztési stratégiaként hivatkozunk rá, de sokkal szélesebb a jelentősége azért, mert az egészségügyi fejlesztések, az infrastrukturális fejlesztések és sok más témakör esetében határoz meg konkrét jövőképet” – húzta alá.

Pásztor Bálint a 2025-ös esztendőt eseménydúsnak nevezte. Emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt választásmentes, nyugodt évet kívánt 2025-re. „Választásmentesnek választásmentes volt, nyugodtnak nem volt nyugodt” – összegezte a pártelnök.

„Az elmúlt 14 hónapban nagyon sok mindenki rájött arra, és megértette, hogy amikor mi a Vajdasági Magyar Szövetségben arról beszélünk, hogy a normalitáshoz kell visszatérni, és az a fontos, hogy működjenek az intézmények, az a fontos, hogy a magyar ügyeknek legyen gazdája, és hogy a magyar ügyek megvalósítása megfelelő ütemben folyjon, hogy működjön az iskola, az egyetem, meg ezekhez hasonló dolgok, akkor tulajdonképpen mire is gondoltunk” – húzta alá.

A VMSZ elnöke itt arra utalt, hogy tavaly november óta országos tüntetések folynak az országban azt követően, hogy november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. Pásztor Bálint közölte, hogy az ellenzéknek továbbra sincs programja, „továbbra sincs kínálat, leszámítva a politikai jelszavaknak és közhelyeknek a puffogtatását, de mi azt gondoljuk, hogy a vajdasági magyar közösség ettől konkrétabbat érdemel, és ennek ügyében dolgoztunk mi nap mint nap”.

„Azon kívül, hogy lesznek választások, amelyen – mint oly sokszor – most is bizonyítanunk kell azt, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is egy önálló, független politikai közösség, amelynek van egy legitim politikai pártja a parlamentben, amely magyar ügyeket tud intézni, fontos az, hogy elkezdjük a gazdaságfejlesztési programnak a megvalósítását, mert minden annyit ér, amennyit az emberek használnak belőle” – hangsúlyozta a VMSZ elnöke. Pásztor Bálint szerint „az a fontos, hogy az emberek közül minél többen azt érezzék, hogy érdemes hazajönni, és akik itthon vannak, azok meg azt érezzék, hogy van miért otthon maradni”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét a Karmelita kolostorban 2025. május 22-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)