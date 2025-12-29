Történelmi döntés: elsőként ismerte el Izrael független államként Szomáliföldet, az Afrikai Unió tiltakozik

Elítélte az Afrikai Unió az elmúlt hétvégén, hogy Izrael a napokban független államként ismerte el Szomáliföldet, a Szomáliához tartozó szakadár területet. Benjamin Netanjahu miniszterelnök közlése szerint Izrael azonnali együttműködést fog keresni Szomálifölddel. A döntésnek komoly következményei lehetnek a nemzetközi politikában.

Az MTI szombati beszámolója szerint Szomáliföld 1991-ben egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szomáliától, és bár saját kormányzattal, rendőrséggel, hadsereggel és pénznemmel rendelkezik, mindeddig egyetlen más ország sem ismerte el független államként. Viszonylag stabilan működő autonóm terület Szomáliához képest, ahol folyamatosak a belpolitikai válságok, és 2006 óta iszlamista lázadók harcolnak a kormány ellen.

Szomáliföld Szomália északnyugati részén, a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő Báb-el-Mandeb-szoros bejáratánál helyezkedik el, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala mentén.

Pénteken Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala bejelentette:

Szomáliföld elnökével közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben rögzítették, hogy Izrael hivatalosan független államként ismeri el Szomáliföldet. Izrael szerint a lépésre „az Ábrahám-egyezmények szellemiségében” került sor.

Mahmud Ali Juszuf, az Afrikai Unió végrehajtó bizottságának elnöke közölte: minden olyan lépés, amellyel aláássák Szomália szuverenitását, veszélyezteti a kontinens békéjét és stabilitását. Szavai szerint a bizottság „határozottan elítél minden olyan lépést vagy kezdeményezést, amellyel elismernék a Szomália szerves részét képező Szomáliföld függetlenségét”.

Szomália szövetségi kormánya pénteken törvénytelen lépésnek nevezte, hogy Izrael elismerte Szomáliföldet független államként, és megerősítette, hogy az észak-szomáliai régió továbbra is az ország szuverén területének részét képezi.

A kelet-afrikai államokat tömörítő Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) szombati közleményében leszögezte, hogy Szomália szuverenitását a nemzetközi jog elismeri, és Szomáliföld függetlenségének bármilyen egyoldalú elismerése sérti az ENSZ Alapokmányát, az Afrikai Uniót létrehozó szerződést és az IGAD alapító megállapodását is.

Szomáliföld azon kevés afrikai területekhez tartozik, amelyekkel kapcsolatban néhány hónapja – sajtójelentésekben – szóba került, hogy befogadhatnának a Gázai övezetből kitelepített palesztinokat. Ezt a felvetést azonban sem a szomáliai, sem az izraeli hatóságok nem kommentálták.

A szomáliai kormány ellen lázadó al-Shebaab iszlamista fegyveres szervezet szombaton bejelentette: szembeszállnak Izrael minden arra irányuló kísérletével, hogy „hasznot húzzon” Szomáliföldből.

„Elutasítjuk az izraeliek törekvését arra, hogy megszerezzék vagy használják területünk egy részét. Ezt nem fogjuk elfogadni, és küzdeni fogunk ellene” – közölte az al-Shebaab szóvivője.

Izrael diplomáciai terét szélesítheti a lépés; szélesedik az Ábrahám-egyezményekhez csatlakozó országok köre

A Jerusalem Post beszámolója szerint

Izrael külpolitikájában kiszámítható diplomáciai kockázatokat vállal Szomáliföld elismerésével.

Mint írták, ez a lépés szélesítheti Izrael diplomáciai terét és erősítheti stratégiai mélységét, anélkül, hogy a térséget csatatérré változtatná.

A Reuters pedig a döntéssel kapcsolatban egyebek között arról írt, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök közlése szerint Izrael azonnali együttműködést fog keresni Szomálifölddel a mezőgazdaság, egészségügy, technológia és gazdaság területén. A kormányfő nyilatkozatban gratulált Szomáliföld elnökének, Abdirahman Mohamed Abdullahinak, dicsérte vezetését, és izraeli látogatásra hívta meg őt.

A brit hírügynökség tudósítása is megerősítette Netanjahu azon közlését, hogy

a nyilatkozatot azoknak az Ábrahám-egyezményeknek a szellemében tették, amelyeket Trump elnök kezdeményezésére írtak alá.

A Reuters emlékeztetett, hogy a 2020-as megállapodásokat Donald Trump amerikai elnök első adminisztrációja közvetítette, és magában foglalta Izrael diplomáciai kapcsolatait az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, az egyezményhez később más országok is csatlakoztak.

Netanjahu, Gideon Szaár külügyminiszter és Szomália elnöke közös kölcsönös elismerési nyilatkozatot írtak alá

– áll az izraeli közleményben.

Abdirahman Mohame Abdullahi közleményében azt mondta, hogy Szomáliföld csatlakozik az Ábrahám-egyezményekhez, és ezt a regionális és globális béke felé vezető lépésnek nevezte. Elmondta, hogy Szomáliföld elkötelezett a partnerségek építése, a kölcsönös jólét és a stabilitás előmozdítása mellett a Közel-Keleten és Afrikában.

Izrael a lelkiismeretet választotta a kényelem helyett

Az Israel Hayom véleménycikke szerint (amelyet egy szomáli szerző jegyzett) az elismerés nemcsak egy diplomáciai mérföldkövet, hanem a két nemzet közötti mély erkölcsi adósság újjáéledését is jelenti, amelyet küzdelem, valamint az áldozatvállalás és a rendíthetetlen túlélés iránti elkötelezettség kovácsolt.

A cikk szerzője emlékeztetett: amikor Siad Barre diktátor az 1980-as években egy 200 ezer ember életét követelő rendszerszintű népirtást indított Szomália népe ellen, a nemzetközi közösség csendben maradt, miközben Egyiptom és más regionális hatalmak fegyverekkel támogatták Barre gyilkológépezetét.

Felidézték, hogy

Izrael volt az, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjesztette az ügyet, így abban az időszakban, amikor a felszólalás nem hozott stratégiai előnyt, de jelentős diplomáciai költséget okozott, Izrael a lelkiismeretet választotta a kényelem helyett. Ez az erkölcsi bátorság a legsötétebb óránkban beégett Szomáliföld kollektív emlékezetébe.

A cikkben élesen bírálta az ENSZ-t, amely 34 év alatt sem tett semmit, továbbra is megtagadja Szomáliföld létezéshez való jogát és – mint fogalmaztak– a bukott szomáliai államot támogatja, miközben az emberi élet védelmével vagy a demokratikus akarat tiszteletben tartásával nem törődik.

A cikkben arra is felhívta a figyelmet, hogy mind Izrael, mind pedig Szomáliföld szenvedett el a múltban népirtást és leszögezik, hogy innentől kezdve a szabad nemzetek közötti partnerség kora kezdődik el.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)