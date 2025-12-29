Több mint háromezer, Spanyolországba tartó migráns halt meg 2025-ben

Több mint háromezer migráns vesztette életét 2025-ben Spanyolország felé tartva – áll a spanyol Caminando Fronteras nevű civil szervezet hétfőn nyilvánosságra hozott jelentésében. Az idei adatok jelentős csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amikor több mint tízezer haláleset történt a tengeren.

A tengeri migrációval és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel foglalkozó szervezet jelentésében az áll:

idén december 15-ig összesen 3090 halálesetet regisztráltak, amelyek többsége az Atlanti-óceán legveszélyesebb migrációs útvonalán történt. Ezen az útvonalon a bevándorlók közvetlenül eljuthatnak Afrikából Spanyolországba, pontosabban a Kanári-szigetekre.

A halálesetek számát a szervezet az elhunytak családtagjaitól kapott információk, valamint a hivatalos mentési adatok alapján állapították meg. A legfrissebb jelentés szerint az áldozatok között 437 gyermek és 192 nő volt.

Bár a Kanári-szigetekre érkező migránsok számában idén csökkenés tapasztalható, a jogvédő csoport arra figyelmeztetett, hogy

az afrikai kontinensen egy új, még veszélyesebb útvonal is kialakult: ez Guinea partjairól indul, és idén már sokkal komolyabb kockázatot jelentett a migránsok számára.

A Caminando Fronteras emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az algériai partokról induló migránsok száma is jelentősen megnövekedett, különösen a Baleár-szigetek (Ibiza és Formentera) irányába. Ezt az útvonalat eddig főként az algériaiak használták, de 2025-ben egyre több migráns indult el ezen az útvonalon más afrikai országokból, például Szomáliából, Szudánból és Dél-Szudánból. Az algériai útvonalon a halálesetek száma 2025-ben több mint kétszeresére, 1037-re nőtt a tavalyi évhez képest.

A tengeri átkelésekre szakosodott szervezet jelentésében szerepel, hogy

a tengeri migrációs halálesetek száma 2024-ben rekordot döntött, ekkor több mint 10 400 ember vesztette életét vagy tűnt el a tengeren.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 2025. december 15-ig összesen 35 935 migráns érkezett az országba, ami 40 százalékkal kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az érkezők fele az atlanti-óceáni úton, a Kanári-szigeteken keresztül jutott el Spanyolországba.

Kiemelt kép: Afrikából Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek csónakjukon a spanyol tengeri mentőszolgálat hajójának kíséretében a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvõ La Restinga kikötõjébe (Fotó: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol)