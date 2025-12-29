Tizenhat ember meghalt egy idősek otthonában keletkezett tűzben Indonéziában

Tizenhatan meghaltak egy idősek otthonában, elektromos hiba miatt keletkezett tűzben az indonéziai Sulawesi (Celebesz) szigeten – közölték hétfőn a hatóságok. Tájékoztatásuk szerint a tűzoltóknak hat tűzoltóautóval több mint két órába telt, mire eloltották a lángokat, a mentőket a környékbeli lakosok riasztották.

A Manado városban található egyszintes házban akkor keletkezett tűz, amikor a lakók aludtak. Alamsyah Hasibuan, az észak-sulawesi rendőrség szóvivője elmondta, hogy

tizenhatan haltak meg és tizenöt túlélő van, akiket Manado két kórházában ápolnak.

A hatóságok közlése szerint

A rendőrség első jelentése szerint a tüzet elektromos hiba okozta, de a hatóságok később közölték, hogy a kiváltó okot még vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)