Tizenhat ember meghalt egy idősek otthonában keletkezett tűzben Indonéziában

A Manado városban található egyszintes házban akkor keletkezett tűz, amikor a lakók aludtak. Alamsyah Hasibuan, az észak-sulawesi rendőrség szóvivője elmondta, hogy
tizenhatan haltak meg és tizenöt túlélő van, akiket Manado két kórházában ápolnak.
A hatóságok közlése szerint
a tűzoltóknak hat tűzoltóautóval több mint két órába telt, mire eloltották a lángokat, a mentőket a környékbeli lakosok riasztották.
A rendőrség első jelentése szerint a tüzet elektromos hiba okozta, de a hatóságok később közölték, hogy a kiváltó okot még vizsgálják.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)