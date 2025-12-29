Meghalt egy lány és az édesanyja a karácsonyi vacsora elfogyasztását követően Olaszországban

A karácsonyi vacsora gyilkolt Olaszországban, egy 15 éves lány és édesanyja is életét vesztette néhány nappal szentestét követően, amikor halat és tenger gyümölcseit fogyasztottak. Az orvosok láthatóan nem ismerték fel a helyzet súlyosságát és a konkrét életveszélyt.

Tragédiába torkollott az ünnepi időszak egy közép-olaszországi családban, ahol egy 15 éves lány és édesanyja is meghaltak, vélhetően súlyos ételmérgezés következtében – írta meg az Index a Corriere della Sera értesüléseire hivatkozva.

A beszámoló szerint a Molise tartományban fekvő Pietracatella falujában élő család

szenteste fogyasztott halat és tenger gyümölcseit, amely után a szülők és kisebbik lányuk szinte azonnal rosszul lettek.

A család már december 24-ét követően felkereste a helyi kórház sürgősségi osztályát, azonban a vizsgálatok után mindkét alkalommal hazaküldték őket, az orvosok láthatóan nem ismerték fel a helyzet súlyosságát és a konkrét életveszélyt – írta az olasz lap.

Szombat este azonban a tünetek drasztikusan súlyosbodtak: az anyánál és lányánál elviselhetetlen görcsök és fájdalmak jelentkeztek. Bár ekkor már az intenzív osztályra szállították őket, az orvosok nem tudták megmenteni az életüket; a kislány szombat este, édesanyja pedig néhány órával később meghalt.

Az esetről beszámoló lap információi szerint a hatóságok jelenleg ételmérgezésként kezelik az ügyet, de a pontos halálok megállapításához meg kell várni a boncolás eredményét. Az édesapa jelenleg is kórházi kezelés alatt áll, míg a család idősebb lánygyermeke – bár ugyanazt az ünnepi menüt fogyasztotta – tünetmentes maradt.

A rendőrségi vizsgálat nemcsak az ételek eredetére terjed ki, hanem azt is vizsgálják, történt-e mulasztás a kórházban, amikor a családot kétszer is hazaküldték a sürgősségi osztályról.

A kiemelt kép illusztráció: Még nem tudni, hibáztak-e a kórház orvosai (Forrás: Shutterstock)