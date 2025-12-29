Lettország befejezte a kerítés építését Oroszországgal közös határán – közölte hétfőn a balti ország állami ingatlankezelője.

A tájékoztatás szerint átvették hivatalosan is az elkészült kerítést az utolsó határszakaszokon is. Helyszínen készült felvételeken a szögesdróttal erősített kerítés látható, amelynek mentén járőrutak futnak. A hatóság szerint ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé.

Rihards Kozlovskis lett belügyminiszter a már 2024 nyarán a fehérorosz határ mentén is elkészült kerítésre utalva arról beszélt, hogy mindez „jelentős hozzájárulás az ország és lakossága biztonságához”.

2026 végéig további infrastruktúrát, illetve megfigyelőberendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határai mentén.

„Legfőbb célunk a legkorszerűbb határvédelmet létrehozni az EU keleti határán” – hangoztatta a tárcavezető.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Lett miniszterelnöki hivatal)