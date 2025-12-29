Kivédhetetlen orosz támadástól tart a svájci vezérkari főnök

A svájci hadsereg vezérkari főnöke, Thomas Süssli szerint egy valódi vészhelyzetre csak a hadsereg állományának mintegy harmada van teljesen felkészülve. A katonai vezető tart egy esetleges orosz támadástól, amely ellen szerinte Svájc ma nem tudna megfelelően védekezni.

Svájcnak növelnie kell a katonai kiadásait, hogy képes legyen megvédeni magát egy teljes körű orosz támadással szemben – mondta a Reuters beszámolója szerint az ország fegyveres erőinek vezetője.

A tudósítás szerint Thomas Süssli az NZZ újságnak arról beszélt, hogy az alpesi ország felkészült az infrastruktúrája elleni támadásokra és a kibertámadásokra, de a hadseregnek továbbra is komoly felszereléshiánya van.

A vezérkari főnök, aki az év végével távozik posztjáról arra hívta fel a figyelmet, hogy

egy valódi vészhelyzetre csak a hadsereg állományának mintegy harmada van teljesen felkészülve.

Svájc növeli védelmi kiadásait, modernizálja a tüzérségi és földi rendszereket, elöregedő vadászgépeit pedig Lockheed Martin F-35A típusúakkal helyettesíti, azonban a terv költségtúllépésekkel nézhet szembe, miközben a kritikusok megkérdőjelezik a tüzérségre és lőszerre fordított kiadásokat a szűkös szövetségi pénzügyi helyzet közepette – írta a Reuters.

A szombaton megjelent interjúban Süssli elmondta, hogy a svájci közvélemény hadsereghez való hozzáállása az ukrajnai háború és az orosz európai destabilizációs erőfeszítések ellenére sem változott.

Bár Svájc távol van a konfliktustól, a tábornok óvatosságra intett, mivel szerinte hamis az a hit, hogy a semlegesség védelmet nyújt.

„A semlegesség csak akkor jelent igazi értéket, ha azt fegyverekkel védik meg ”

– hangoztatta az interjúban a tábornok.

A Reuters a tudósításban felidézte, hogy Svájc ígérete szerint 2032-refokozatosan növeli a Nemzeti Össztermék (GDP) körülbelül 1 százalékára védelmi kiadásait, miközben például a NATO-országok esetében ez az arány a GDP 5 százalékának megfelelő összeget jelent.

Thomas Süssli az idézett interjúban azt hangsúlyozta, hogy a fenyegetettség miatt ez túl hosszú időt jelentene, hiszen a svájci hadsereg így csak 2050-re lenne eléggé felkészült.

Kiemelt kép: Thomas Süssli, a svájci hadsereg vezérkari főnöke (Forrás: wikipedia)