Kilenc embert, köztük öt gyereket késelt halálra egy támadó Suriname fővárosának közelében

A hatóságok szerint
az áldozatok a tettes négy gyermeke és a segítségükre rohanó szomszédok, valamint az egyik szomszéd gyermek voltak.
Az elkövető a fővárostól 25 kilométerre keletre található Commewijne körzetben található helyszínre kiérkező rendőrökre is rátámadt. A férfi tettest lábon lőtték az őrizetbe vétel során, kórházi ellátásra szorul.
Egy gyermek és egy felnőtt áldozat súlyosan megsérült, őket szintén kórházba szállították. A StarNieuws helyi hírtelevízió arról számolt be, hogy első értesülések szerint a 43 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.
„Egy olyan időszakban, amikor a családnak és a barátoknak lényegében egymást kellene támogatniuk és segíteniük, azzal a kemény valósággal szembesülünk, hogy a világnak van egy másik oldala is: egy apa, aki megöli a saját gyermekeit, és a szomszédjait is. A hozzátartozóknak sok erőt, kitartást és vigaszt kívánok ebben a elképzelhetetlenül nehéz időszakban” – írta Jennifer Geerlings-Simons Suriname-i elnök a Facebook-oldalán.
A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Facebook