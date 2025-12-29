J.D. Vance: Európa romboló erkölcsi eszméi veszélybe sodorhatják a világot

Európa romboló erkölcsi eszméi veszélybe sodorhatják a világot az amerikai alelnök szerint. J.D. Vance egy interjúban hangsúlyozta, hogy az iszlamista eszmék politikai térnyerése miatt Franciaország és az Egyesült Királyság a jövőben biztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államok számára. Eran M. Teboul nemzetbiztonsági szakértő pedig arra figyelmeztetett, hogy Nyugat-Európában egyre több jelölt és döntéshozó támaszkodik iszlamistákra a választások megnyerése érdekében.

Az Egyesült Államok alelnöke szerint az iszlamistákhoz közel álló vagy az iszlamistákkal szimpatizáló emberek jelenleg tisztséget töltenek be az európai országokban – írja a V4NA.

„Jelenleg is vannak iszlamista-szimpatizáns vagy iszlamista-közeli emberek, akik európai országokban töltenek be tisztséget”

– hangsúlyozta az amerikai alelnök a UnHerd brit online portálnak adott interjújában.

Europe’s ‘destructive moral ideas’ could jeopardise nuclear powers, JD Vance says https://t.co/1iiuZgbK40 pic.twitter.com/zi7ZYcfec7 — Euractiv (@Euractiv) December 26, 2025

Vance úgy vélekedett, hogy 15 év múlva iszlamista-közeli nézetek kerülhetek hatalomra például Párizsban vagy Londonban, ez a kérdés pedig közvetlenül érinti Washingtont, hiszen Franciaország és az Egyesült Királyság nukleáris hatalom.

„Olyanok kezébe kerülhetnek nukleáris fegyverek, akik nagyon komoly kárt okozhatnak az Egyesült Államoknak.”

– figyelmeztetett Vance, aki szerint Washingtonnak bizonyos erkölcsi beszélgetéseket kell folytatnia Európával.

A portál felidézte, hogy a közelmúltban a Trump-kormány közzétette új biztonsági stratégiáját, amelyben borús képet festett Európa politikai és gazdasági pályájáról.

J.D. Vance figyelmeztető szavait erősíti meg Eran M. Teboul nemzetbiztonsági szakértő is, aki emlékeztet arra, hogy a Muszlim Testvériség egyik vezető értelmiségije, a néhai Yusuf al-Qaradawi 2007-ben Katarban, Dohában kijelentette, hogy

„az iszlám kard és harc nélkül fogja meghódítani Európát. A hódítás a da’wah és az ideológia révén fog megvalósulni”.

– figyelmeztet a szakértő, aki rámutatott, hogy a da’wah magában foglalja az oktatást, a jótékonyságot és a szociális segítségnyújtást, amelynek célja, hogy másokat közelebb hozzon az iszlámhoz.

Europe is sleepwalking into the Muslim Brotherhood’s long gamehttps://t.co/ha7nx5HhUZ „L’Europa sta cadendo nella trappola architettata dai #FratelliMusulmani. La strategia a lungo termine dei Fratelli Musulmani sfrutta la democrazia stessa, e l’Europa continua a rifiutarsi di… — Giulio Terzi (@GiulioTerzi) December 22, 2025

Az egyiptomi és az emirátusi hatóságok az elmúlt harminc évben figyelmeztették a nyugati tisztviselőket a Testvériség veszélyére, amely Londonban és másutt is kialakulóban volt, azt a választ kapták, hogy nincs bizonyíték, amely alátámasztaná állításukat.

Donald Trump azonban terrorszervezetté nyilvánította a Muszlim Testvériséget és annak szervezeteit.

A Muszlim Testvériség Európában jobban meggyökerezett,

és az európai kormányoknak nincs olyan hatalmuk és merészségük, amely a Trump-adminisztrációt jellemzi. Európa pontosan illeszkedik Qaradawi jóslatához – emelte ki a szakértő.

„Az európai demokráciák által biztosított alapvető szabadságok és jogok lehetővé teszik megkönnyítik az iszlám terjedését”– hangsúlyozta Eran M. Teboul, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

egyre több jelölt és politikai döntéshozó támaszkodik iszlamistákra a választások megnyerése érdekében.

A kisebbségek védelmét, a multikulturalizmust és a rasszizmus elutasítását célzó liberális elvek mind hozzájárultak olyan feltételek megteremtéséhez, amelyekről egyes iszlamisták kifejezetten azt állítják, hogy Európa meghódításához vezethetnek – írta a szakértő.

Kiemelt kép: J. D. Vance ohiói szenátor beszédet mond a Nevada állambeli Hendersonban tartott választási nagygyûlésen 2024. július 30-án. MTI/EPA/Allison Dinner.