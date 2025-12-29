Elbűvölő videó: így csúszdázik a havas parkban Ling Jen, az internetezők kedvenc óriáspandája

Óriási sikert aratott az internetezők körében Ling Jen egy észak-kínai állatkert bájos óriáspandája, amely önfeledten játszadozott és csúszdázott a havas parkban.

Heves havazás söpört végig múlt héten Észak-Kínán, így hófödte csodaországgá alakultak az állatkertek. Különösen örültek a havazásnak az óriáspandák, ezt bizonyítja a Mao Ning, a kínai külügyi szóvivő által publikált videó is, amelyen a Henan tartománybeli Luo Jang Vadvédelmi Parkjában csúszdázó óriáspanda látható. Ling Jen, a világhírűvé vált bájos állat nem tud betelni a hóval, szaltókat vet, csúszdázik. A játékos panda téli kalandjait megörökítő videó világszerte elsöprő sikert aratott az internetezők körében.