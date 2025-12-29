Elbűvölő videó: így csúszdázik a havas parkban Ling Jen, az internetezők kedvenc óriáspandája

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.12.29. 18:29

| Szerző: hirado.hu
Óriási sikert aratott az internetezők körében Ling Jen egy észak-kínai állatkert bájos óriáspandája, amely önfeledten játszadozott és csúszdázott a havas parkban.

Heves havazás söpört végig múlt héten Észak-Kínán, így hófödte csodaországgá alakultak az állatkertek. Különösen örültek a havazásnak az óriáspandák, ezt bizonyítja a Mao Ning, a kínai külügyi szóvivő által publikált videó is, amelyen a Henan tartománybeli Luo Jang Vadvédelmi Parkjában csúszdázó óriáspanda látható.

 

Ling Jen, a világhírűvé vált bájos állat nem tud betelni a hóval, szaltókat vet, csúszdázik.

A játékos panda téli kalandjait megörökítő videó világszerte elsöprő sikert aratott az internetezők körében.

Kiemelt kép forrása: Facebook/CGTN Europe.

