Elbűvölő videó: így csúszdázik a havas parkban Ling Jen, az internetezők kedvenc óriáspandája

Heves havazás söpört végig múlt héten Észak-Kínán, így hófödte csodaországgá alakultak az állatkertek. Különösen örültek a havazásnak az óriáspandák, ezt bizonyítja a Mao Ning, a kínai külügyi szóvivő által publikált videó is, amelyen a Henan tartománybeli Luo Jang Vadvédelmi Parkjában csúszdázó óriáspanda látható.
Ling Jen, a világhírűvé vált bájos állat nem tud betelni a hóval, szaltókat vet, csúszdázik.
A játékos panda téli kalandjait megörökítő videó világszerte elsöprő sikert aratott az internetezők körében.
Kiemelt kép forrása: Facebook/CGTN Europe.