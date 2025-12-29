Az Iszlám Állam tagjain ütöttek rajta a rendőrök Törökországban, több terroristával végeztek

Az Iszlám Állam terrorista szervezet fegyveresein ütöttek rajta rendörök hétfőn Törökország északnyugati részén – jelentette a helyi média. Törökország belügyminiszterének közlése szerint a művelet során három rendőr és hat terrorista meghalt, legalább nyolc másik rendőr és egy éjjeli őr pedig megsebesült.

Az Anadolu hírügynökség szerint az összecsapás Isztambultól délre, Yalova tartomány Elmali kerületében történt, amikor a rendőrség megrohamozta a terroristák rejtekhelyét.

A szomszédos Bursa tartományból különleges erők érkeztek a művelet megerősítésére. Mivel a konfrontáció az utcákra is átterjedt, a környék öt iskoláját bezárták erre a napra – számolt be az NTV magán hírcsatorna. A hatóságok óvintézkedésként elzárták a földgáz- és áramellátást, és megtiltották a civilek és járművek belépését a környékre.

Három rendőr és hat terrorista meghalt – közölte Törökország belügyminisztere. Legalább nyolc másik rendőr és egy éjjeli őr megsebesült.

A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 terroristát vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat.

A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel.

Az Iszlám Állam az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ Gulamullah Habibi)