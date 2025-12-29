Az Iszlám Állam tagjain ütöttek rajta a rendőrök Törökországban, több terroristával végeztek

Az Anadolu hírügynökség szerint az összecsapás Isztambultól délre, Yalova tartomány Elmali kerületében történt, amikor a rendőrség megrohamozta a terroristák rejtekhelyét.
A szomszédos Bursa tartományból különleges erők érkeztek a művelet megerősítésére. Mivel a konfrontáció az utcákra is átterjedt, a környék öt iskoláját bezárták erre a napra – számolt be az NTV magán hírcsatorna. A hatóságok óvintézkedésként elzárták a földgáz- és áramellátást, és megtiltották a civilek és járművek belépését a környékre.
Három rendőr és hat terrorista meghalt – közölte Törökország belügyminisztere. Legalább nyolc másik rendőr és egy éjjeli őr megsebesült.
A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 terroristát vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat.
Kapcsolódó tartalom
A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel.
Az Iszlám Állam az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ Gulamullah Habibi)