A Hamász terrorszervezet elismerte, hogy Izrael likvidálta több fontos vezetőjüket is

Elismerte az iszlamista Hamász, hogy egy augusztusi izraeli légicsapásban meghalt a terrorszervezet katonai szárnyának szóvivője, Abu Obeida, valamint több más vezető halálát is igazolták.

A Hamász Abu Obeida halála mellett

csak most ismerte Mohamed Szinvárnak – a szervezet korábbi vezetője, Jahja Szinvár testvére – hónapokkal ezelőtt történt likvidálását is.

Kapcsolódó tartalom Feltehetően meghalt a Hamász egyik vezetője egy izraeli légicsapásban Gázában Mohamed Szinvár halálát hivatalosan nem erősítették meg.

Rajtuk kívül Mohamed Szabáne, a rafahi erők parancsnoka, Raád Száed, a szervezet második embere, valamint Abu Omár asz-Szúri, polgári nevén Hakem al-Isza, a 2023. október 7-i terrortámadás egyik megtervezője és a Hamász egyik alapítója is életét vesztette.

A megölt Abu Obeida helyett kineveztek egy másik Abu Obeidát

A hétfőn bemutatott több mint húszperces videóban megnevezték az Izz ad-Din al-Kasszám Brigádok, a Hamász katonai szárnyának új szóvivőjét, akit elődjéhez hasonlóan szintén Abu Obeidának hívnak. A Hamász korábbi, azonos nevű szóvivője közel húsz éven át közölte a terrorszervezet üzeneteit.

Az augusztusban megölt Abu Obeida valódi neve Hudzajfa Szamir Abdalláh al-Kahlút volt. Már a háború előtt, majd annak idején is gyakran szerepelt különböző televíziókban és előre rögzített nyilatkozatokban, sajátos, vörös kefiájába burkolózva.

Már 2002-ben feltűnt a médiában a Hamász katonai szárnyának egyik vezető aktivistájaként, részt vett a szervezet sajtótájékoztatóin, de soha nem mutatta meg az arcát. 2013-ban mesterdiplomát szerzett az Iszlám Egyetemen, a vallási karon, A Szentföld a judaizmus, a kereszténység és az iszlám között című munkájával. Az Abu Obeida fedőnév feltehetően Abu Obeida ibn al-Dzsarráhra utal, aki az iszlám hagyomány szerint Omár ibn al-Hattáb kalifa hadseregének parancsnoka volt Mohamed próféta halála után.

Az eső miatt beomlott a föld Gáza határán, megtalálták a terrorszervezet alagútját

Mindeközben hétfőn a nagy erejű esőzések miatt beomlott egy földszakasz mintegy nyolcszáz méterre a gázai határtól az övezet északi részén, az ütközőzónában, amelynek a tervek szerint izraeli ellenőrzés alatt marad. A földomlás következtében az izraeli hadsereg egy eddig nem ismert, jelentős alagutat fedezett fel, amelynek ellenőrzését megkezdték. A járat a Kiszufim nevű kibuccal párhuzamosan halad.

Ezen a területen az utóbbi napokban különösen jelentős mennyiségű, másfél-kétszeres csapadék esett az adott időszak szokásos átlagához képest.

Kapcsolódó tartalom A Hamász finanszírozásának gyanújával letartóztattak több palesztint Olaszországban Az államügyész közlése szerint az adományok 71 százaléka nem a palesztin lakosság megsegítését szolgálta.

Kiemelt kép: Az izraeli hadsereg tagjai egy földbe vájt alagútnál (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)