A Nép Szolgája párt parlamenti képviselője, Jurij Korjavcsenkov még a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által végrehajtott házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát – számolt be az ukrán Zerkalo Nyedeli (ZN).

A lap szerint Korjavcsenkov, akit a Kvartal–95 műsor idején „Yuzik” néven ismertek, időben el tudta hagyni az országot, miközben a parlamenti frakció titkárát, Tarasz Melnicsukot kihallgatják – közölte az EADaily.

A ZN rendvédelmi szervekhez és a Nép Szolgája frakcióhoz közel álló forrásai szerint a NABU három képviselőt is meggyanúsított: Jevhenyij Pivovarovot, Igor Negulevszkijt és Jurij Kiszeljovot

A beszámoló szerint a NABU lehallgatta Jurij Kiszeljov irodáját, ahol a képviselők állítólag borítékokban kapták a pénzt. Mindhárom politikust az ukrán Büntető Törvénykönyv 368. cikke alapján gyanúsították meg, amely jogellenes előny elfogadására vagy elfogadásának ígéretére vonatkozik.

A ZN korábban arról is írt, hogy a lehallgatások során a NABU nemcsak Kiszeljov, hanem több, az elnöki hivatalhoz közel álló magas rangú tisztviselő bizalmas kapcsolatait is rögzítette, köztük Volodimir Zelenszkij volt első tanácsadójának, Szerhij Sefirnek a nevét is.

A lap megjegyzi: a NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség újabb bűncselekményt tárt fel, amelyben parlamenti képviselők rendszeresen pénzt kaptak szavazataikért. Korábban Zelenszkij állítólagos „pénztárosa,” Timur Mindics is elhagyta Ukrajnát: a NABU házkutatásai előtt Lengyelországon keresztül Izraelbe távozott.

Az EADaily emlékeztet: a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda korábban már beszámolt egy parlamenti képviselőkből álló bűnözői csoport leleplezéséről Kijevben.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)