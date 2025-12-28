Ukrán parlamenti képviselőket vádolnak azzal, hogy kenőpénzt fogadtak el a voksukért

Ukrán parlamenti képviselőket vádolnak azzal, hogy a szavazatokért cserébe kenőpénzt fogadtak el. A kijevi országgyűlésnél a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) tisztviselői razziáztak, ami

újabb csapást jelent Volodimir Zelenszkijnek, aki még mindig az energiaágazatban történt korrupciós botránnyal küzd.

A NABU egy titkos nyomozás után azt állította, hogy „szervezett bűnözői csoportot talált, amelynek tagjai között jelenlegi parlamenti képviselők is vannak”.

A Telegraph értesülései szerint

a parlamenti képviselők kenőpénzt fogadtak el a szavazatukért cserébe.

A nyomozók szerint a megvesztegetés egy nagyobb összeesküvés része volt, de nem hozták nyilvánosságra, ki állt mögötte. A nyomozás alatt álló képviselők kilétét sem hozták még nyilvánosságra.

A razzia híre várhatóan felháborodást vált ki Ukrajnában az energiaipari botrány után, amely Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnökének és közeli bizalmasának a lemondásához vezetett.

Kiemelt kép: Ukrán parlament (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)