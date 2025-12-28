Súlyos közbiztonsági válsághelyzetet jelző bűncselekmény-sorozat történt Párizsban - figyelmeztetett Bakondi György

Súlyos közbiztonsági válsághelyzetet jelző bűncselekmény-sorozat történt Párizsban, ahol egy afrikai származású bevándorló késelt meg három nőt – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György a pénteken történt bűncselekménnyel kapcsolatban közölte, a késelést egy kiutasított bevándorló követte el, akit korábban nők elleni erőszak miatt elítéltek. Mégis szabadon járkálhatott, szerezhetett kést és támadhatott meg három nőt – jegyezte meg.

Leszögezte, ha Magyarországon valakit kiutasítanak, azt kiutasítási őrizetbe kell venni, és nincs ilyen bűncselekmény.

Azt mondta,

az eset egy jelzés arról, milyen sok sebből vérzik az a jogi szabályozás, amely számos nyugat-európai országban az idegenrendészeti kiutasítást, az idegenek által elkövetett bűncselekmények megítélését és kezelését szabályozza.

Kitért arra, a közelmúltban fontos hírként közölték, hogy Németországból kiutasítottak egy szír állampolgárt, aki több súlyos bűncselekményt követett el. Ő volt tíz éve az első szír kiutasított. Ha valaki eddig szírnek vallotta magát, akkor tudta, hogy akármit követ el, nem fogják kiutasítani a nyugat-európai jogrendszerben 2015 óta érvényesülő humanitárius megítélés miatt – mondta.

Arra a németországi közvélemény-kutatásra, miszerint a németek 31 százaléka szerint a migráció a legnagyobb probléma, úgy reagált, hogy ahol ezt a helyzetet az ott élők minden nap tapasztalják, nehezen hiszik el a liberális médiától, hogy minden rendben van.

„Nem baj, ha összhangban van a kormányzati megítélés, a sajtó reakciói és a mindennapi tapasztalatok” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látszik, a német kormányzat által bevezetett intézkedések sem győzték meg az embereket.

Beszélt arról is, hogy Bajorországban öt illegális bevándorlót elfogtak, akik előkészületeket tettek teherautós gázolásra.

Afrikai bevándorló késelt meg három nőt Párizsban

A főtanácsadó elmondta, Görögországban az elmúlt 24 órában két hajóról 460 illegális bevándorlót mentetettek ki, akik az afrikai partoktól indultak el rossz állapotú hajókkal. Görögország is sokat szigorított a migrációs jogszabályain, ma már ott is zárt táborokban tartják az érkezőket, és szigorúan bírálják el a menekültkérelmeket – fűzte hozzá.

Azt mondta, nagy kérdés, hogy ha a Gávdosz sziget telítődik, akkor a kontinentális Görögországba szállítják-e a bevándorlókat, akik szerinte a balkáni útvonalon mennek tovább, és előbb-utóbb a magyar határnál is találkozunk velük.

Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)