Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy nemrég nagyon jó és eredményes beszélgetést folytatott Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal. Erről Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán számolt be.

A telefonbeszélgetés közvetlenül azelőtt történt, hogy Trump találkozott volna Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel – közölte a Strana ukrán hírportál.

A Putyinnal folytatott beszélgetésen kívül Trump nem írt részleteket a Zelenszkijjel tervezett tárgyalásról, csupán a találkozó helyszínét (Mar-a-Lago) és helyi időpontját közölte, valamint meghívta a sajtót.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy valóban sor került a telefonhívásra Trump és Putyin között.

Putyin elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov elmondta, hogy a beszélgetés 1 óra 15 percig tartott, és az Egyesült Államok kezdeményezésére történt.

Usakov szerint a beszélgetés baráti és üzletszerű hangvételű volt. A két elnök abban is megállapodott, hogy Trump Zelenszkijjel való találkozója után újra egyeztetnek telefonon.

Trump és Putyin egyetértettek abban, hogy az Ukrajna és Európa által javasolt tűzszünet – amelyet egy későbbi népszavazás előkészítésével indokolnak – valójában csak a konfliktus elhúzásához vezet.

Emellett Usakov kijelentette, hogy a háború végleges lezárásához Ukrajnától „bátor politikai döntésre” van szükség, amely a Donbász térségét érinti. Elmondása szerint azt a javaslatot, miszerint az ukrán fegyveres erők vonuljanak ki a Donbászból, Ukrajnának haladéktalanul el kellene fogadnia.

Trump közölte, hogy meggyőződött Oroszország rendezési szándékáról, és ezt figyelembe véve kíván tárgyalni Volodimir Zelenszkijjel. Putyin támogatta azt a javaslatot, hogy a rendezés érdekében külön munkacsoportok jöjjenek létre biztonsági és gazdasági kérdésekben – írja a RIA Novosti orosz hírügynökség

