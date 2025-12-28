A beszámoló szerint amint az orosz hadsereg megszilárdította pozícióit a város északi részén, az ukránok még elméleti esélyt sem kaptak utánpótlásra – közölte az EADaily.
„Az ukrán erők az áttörési kísérleteket már egy hónapja feladták. Akik megadták magukat, azt mondták: már semmivel nem tudtak harcolni”
– írja a Mash.
Korábban az EADaily arról számolt be, hogy a Dimitrovban (Mirnográdban) maradt ukrán katonák megadták magukat, miután a parancsnokság megtagadta az evakuálásukat.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)