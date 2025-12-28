Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Már nem volt mivel harcolniuk, patkányt is ettek: Mirnográdban letették a fegyvert az utolsó ukrán tengerészgyalogosok is

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.28. 11:01

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az utolsó Mirnográdban megadásra kényszerült ukrán harcosok elmondták, milyen volt számukra az utóbbi pár hónap. A Mash Telegram-csatorna az orosz katonák beszámolói alapján írja: az ukrán katonák a város északi részén három lakónegyedet tartottak ellenőrzésük alatt. Többségük tengerészgyalogos volt, akiknek az utolsó időszakban patkányt is kellett enniük. Közel két hónapon át voltak körbezárva utánpótlás nélkül.

A beszámoló szerint amint az orosz hadsereg megszilárdította pozícióit a város északi részén, az ukránok még elméleti esélyt sem kaptak utánpótlásra – közölte az EADaily.

„Az ukrán erők az áttörési kísérleteket már egy hónapja feladták. Akik megadták magukat, azt mondták: már semmivel nem tudtak harcolni”

– írja a Mash.

Korábban az EADaily arról számolt be, hogy a Dimitrovban (Mirnográdban) maradt ukrán katonák megadták magukat, miután a parancsnokság megtagadta az evakuálásukat.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)

 

 

 

fegyverletételkatonaságorosz–ukrán háborúukrán válság

Ajánljuk még

 