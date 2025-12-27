Kígyófészeknek nevezte Ukrajnát az elképesztő mértékű korrupció miatt Joe Biden fia

Kíméletlen kritikát fogalmazott meg Ukrajnával és apja, Joe Biden korábbi politikájával szemben Hunter Biden.

Hunter Biden a Shawn Ryannek adott podcast-interjúban az ukrajnai korrupciót elképesztő mértékűnek nevezte, az afganisztáni csapatkivonást pedig súlyos hibaként értékelte – írja az Apostrophe nyomán a Mandiner.

Hunter Biden, aki 2014 és 2019 között az ukrán Burisma Holdings gázipari vállalat igazgatótanácsának tagja volt, visszatekintve hibának nevezte ukrajnai szerepvállalását. Úgy véli, a bonyolult politikai helyzet miatt nem lett volna szabad elvállalnia a posztot.

„Nagyon naiv voltam azzal kapcsolatban, hogy milyen kígyófészek Ukrajna. A korrupció szintje ott még mindig olyan, ami teljesen megdöbbentő”

– vélekedett Ukrajnáról Joe Biden fia.

Az ifjabb Biden

élesen bírálta a 2021-es afganisztáni kivonulást is, amit „nyilvánvaló kudarcnak” nevezett.

Kiemelte, hogy

a művelet során 13 amerikai tengerészgyalogos vesztette életét.

„Meggyőződésem, hogy lett volna jobb módja ennek. Hibáztathatom a tábornokokat vagy a végrehajtás módját, de apám mindig tudta: a felelősség végső soron őt terheli” – magyarázta Hunter Biden, aki

a belpolitika terén az illegális bevándorlást érintette kritikával.

Álláspontja szerint bár Amerikának szüksége van a bevándorlásra, nem fogadható el, hogy az illegálisan érkezők kimerítsék az erőforrásokat, és előnyt élvezzenek a „valódi hősökkel” szemben.

Kiemelt kép: Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia távozik az apja elleni vádemelést vizsgáló bizottsági meghallgatásáról Washingtonban 2024. február 28-án (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)