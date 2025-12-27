Műsorújság
Késes támadás volt a párizsi metróban, több nőt is megsebesítettek

Szerző: hirado.hu
2025.12.27. 08:57

| Szerző: hirado.hu
Késsel megsebesített három nőt egy férfi a párizsi metróban pénteken, de nem sokkal később elfogták – közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel.

Az MTI híradása szerint a gyanúsított három különböző metróállomáson támadt áldozataira késő délután, de egyiküket sem életveszélyesen sebesítette meg. Tettének pontos indokait egyelőre nem sikerült kideríteni.

A 25 éves támadót az állomásokat figyelő kamerák révén azonosították, majd egy peremvárosban elfogták. A belügyminisztérium közleménye szerint

egy körözés alatt álló mali állampolgárról van szó, aki már követett el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára.

