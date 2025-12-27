Donald Trump szerint Zelenszkij béketervének semmilyen súlya sincs Washington jóváhagyása nélkül

Az amerikai elnök ugyanakkor kifejezte meggyőződését azzal kapcsolatban, hogy december 28-án Floridában eredményes találkozóra kerülhet sor közte és Zelenszkij között. A találkozó időpontjáról és helyszínéről először az Axios tudósítója, Barak David számolt be az X-en, az értesülést később a Fehér Ház is megerősítette.

„Szerintem minden rendben lesz vele. Szerintem Putyinnal is minden rendben lesz”

– fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök elmondta, arra számít, hogy a közeljövőben az orosz elnökkel is lesz lehetősége beszélni, „amint ő úgy akarja.” A Politico megjegyzi: Zelenszkij terve, amelyet ukrán tisztviselők úgy írtak le, mint a kompromisszumkészség jelét területi engedmények nélkül, szinte semmilyen visszhangot nem váltott ki Washingtonban.

Az EADaily korábbi beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij azt mondta, vasárnap megállapodást vár Donald Trumppal a háború lezárásának kereteiről. Az ukrán elnök szerint ez akár egy konkrét menetrendet is tartalmazhat.

Volodimir Zelenszkij egyúttal azt is bejelentette, hogy kész népszavazásra bocsátani a kérdést, amennyiben Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)