Donald Trump szerint Zelenszkij béketervének semmilyen súlya sincs Washington jóváhagyása nélkül

Az amerikai elnök nem fogadta túl nagy lelkesedéssel Zelenszkij 20 pontos béketervét – írja az EADaily. „Semmije sincs addig, amíg én jóvá nem hagyom. Majd meglátjuk, mije van” – jelentette ki Donald Trump.
Az amerikai elnök ugyanakkor kifejezte meggyőződését azzal kapcsolatban, hogy december 28-án Floridában eredményes találkozóra kerülhet sor közte és Zelenszkij között. A találkozó időpontjáról és helyszínéről először az Axios tudósítója, Barak David számolt be az X-en, az értesülést később a Fehér Ház is megerősítette.
„Szerintem minden rendben lesz vele. Szerintem Putyinnal is minden rendben lesz”
– fogalmazott Donald Trump.
Az amerikai elnök elmondta, arra számít, hogy a közeljövőben az orosz elnökkel is lesz lehetősége beszélni, „amint ő úgy akarja.” A Politico megjegyzi: Zelenszkij terve, amelyet ukrán tisztviselők úgy írtak le, mint a kompromisszumkészség jelét területi engedmények nélkül, szinte semmilyen visszhangot nem váltott ki Washingtonban.
Az EADaily korábbi beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij azt mondta, vasárnap megállapodást vár Donald Trumppal a háború lezárásának kereteiről. Az ukrán elnök szerint ez akár egy konkrét menetrendet is tartalmazhat.
Volodimir Zelenszkij egyúttal azt is bejelentette, hogy kész népszavazásra bocsátani a kérdést, amennyiben Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)