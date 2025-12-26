Műsorújság
Zelenszkij újabb találkozóban állapodott meg Trumppal

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.26. 10:13

| Szerző: hirado.hu
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken bejelentette, hogy a közeljövőben találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, miután hetekig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket tettek az ország és Oroszország közötti háború befejezésére.

A politikus a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: „Rusztem Umerov (Az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben”.

Hozzátette:

„Sok minden eldőlhet még az új év előtt”.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)

