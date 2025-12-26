Zelenszkij újabb találkozóban állapodott meg Trumppal

A politikus a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: „Rusztem Umerov (Az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben”.
Hozzátette:
„Sok minden eldőlhet még az új év előtt”.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)