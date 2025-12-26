Megműtötték Brazília bebörtönzött volt elnökét, Jair Bolsonarot

Brazília bebörtönzött volt elnöke, Jair Bolsonaro kétoldali sérvműtéten esett át – közölte fia, Flávio.

A Brazíliavárosban elvégzett műtét sikeres volt – írta Flávio Bolsonaro az X közösségimédia-platformon.

A G1 helyi hírportál jelentése szerint a 70 éves politikus várhatóan egy hétig marad kórházban.

Bolsonaro az elmúlt években több műtéten esett át, miután a 2018-as elnökválasztási kampány során késsel támadtak rá, és súlyosan megsérült.

A legutóbbi orvosi beavatkozást egy szövetségi bíró engedélyezte. A 2019 és 2022 között hivatalban lévő volt elnök november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt. Azonban a múlt héten a brazil kongresszus jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely csökkentené a volt brazil elnök büntetését.

Az ügyészek azzal vádolták, hogy puccsot tervezett utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormánya ellen, miután leváltották tisztségéből.

A bíró elutasította Bolsonaro ügyvédeinek kérelmét, hogy a politikus egészségi okokból házi őrizetben töltse le büntetését. Ezt Bolsonaro ismételt szabályszegéseivel és szökési kísérleteivel indokolta.

Kiemelt kép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök távozik a szövetségi rendőrség brazíliavárosi székházából 2025. július 18-án (Fotó: MTI/EPA-EFE/André Borges)