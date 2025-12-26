Manfred Weber uniós zászló alatt akar katonákat küldeni Ukrajnába

Manfred Weber támogatásáról biztosította a német katonák bevonását az ukrajnai békefolyamat biztosításába. A Funke Mediengruppe lapjainak adott nyilatkozatában az Európai Parlament néppárti (EPP) frakciójának vezetője úgy fogalmazott: „Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét”.

A CSU politikusa a Die Zeit beszámolója szerint hangsúlyozta, nem reális elvárás, hogy az Egyesült Államok egyedül vállalja a katonai szerepvállalást.

„Nem várhatjuk el komolyan, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki”

– jelentette ki Weber, aki szerint Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért.

A frakcióvezető ugyanakkor szkeptikusan nyilatkozott a közelgő fegyverszünet esélyeiről is. Úgy vélte:

„Putyin az orrunknál fogva vezet minket. A mai napig a Kremlben ül, és örül, hogy a Nyugat vitatkozik és megosztott”.

Hozzátette, nem tudja elképzelni, hogy „Putyin a béke útját járja”, ezért arra a következtetésre jutott, hogy a béke csak akkor jön el, ha az európaiak erőt mutatnak, és egységesen fognak fellépni.

Weber egyúttal felszólította az Európai Uniót, hogy dolgozzon ki új biztonsági stratégiát arra az esetre, ha az Egyesült Államok a jövőben lazítaná kapcsolatait Európával.

Mint fogalmazott:

„2025 fordulópont a történelemben”, amit Donald Trump biztonságpolitikai elképzelései is jeleznek.

Szerinte Európának „abba kell hagynia, hogy politikáját washingtoni dokumentumok alapján alakítsa”. Hozzátette: „Meg kell írni a saját biztonsági stratégiánkat, felül kell vizsgálni Európa felépítését, és végre magabiztosan kell cselekednünk.”

Kiemelt kép: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)