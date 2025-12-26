Karácsonyi özönvíz Kaliforniában: háztetőkről mentettek embereket

A csütörtöki összegzések szerint Los Angeles körzetében két nap alatt helyenként 250 milliméter eső hullott, ami több mint kétharmada a teljes évi csapadékmennyiségnek.
Gavin Newsom kormányzó veszélyhelyzetet hirdetett számos Los Angeles körüli megyére,
ami megkönnyíti az árvizek elleni védekezést, mert anyagi forrásokat nyit meg a munkához.
A Los Angelestől északkeletre fekvő San Gabriel hegyvidéken a hatóságok sokakat mentettek ki elakadt és vízzel elárasztott járművekből, elöntéssel fenyegetett otthonokból.
Több embert helikopterrel háztetőkről vittek biztonságos helyre.
A meteorológusok felhívták a figyelmet a sárlavinák és földcsuszamlások megnövekedett veszélyére Los Angeles azon részein, amelyeket januárban tűzvész sújtott, mert a növényzet hiánya miatt a lehullott csapadék sokkal gyorsabban halad végig a hegyoldalakon, gyors áradásokat okozva a kanyonokban. Az érintett térségben elővigyázatosságból több utat lezártak.
Kalifornia északi területein a San Francisco-öböl térségében viharok okoztak villámárvizeket, óránként 100 kilométert meghaladó sebességű széllökésekkel.
A hatósági jelentések legkevesebb két halálesetet kötnek a rendkívüli időjáráshoz.
Sacramento közelében egy motoros csúszott meg a vízzel borított úttesten és villanypóznának csapódott. Délen, San Diego térségében egy férfit a viharos időben leszakadó faág sújtott halálra.
Kalifornia keleti részén a Sierra Nevada hegység vonulataiban az év első jelentős havazását hozta a kiterjedt időjárási frontrendszer. Népszerű síterepeken két nap alatt 70-100 centiméter friss hó hullott, ami jelentősen enyhítette a téli szezon korai időszakának hószegénységét.
Az Egyesült Államok északkeleti államaiban
péntekre várnak jelentős havazást,
ami miatt figyelmeztetést adtak ki New York, New Jersey és Connecticut állam egyes részein.
Kiemelt kép: Családjának árvízben álló háza előtt az ötéves Aria Wogoman a kaliforniai Reddinget érő heves esőzés után, 2025. december 22-én (Fotó: MTI/AP/Noah Berger)