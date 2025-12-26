Bombariadó volt két Magyarországra tartó vonaton Ukrajnában

Bombariadó miatt át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot, a Transcarpathiát és a Rutheniát csütörtökre virradó éjszaka – értesült a Telex, amelynek információit a MÁV is megerősítette.

„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást” – írta a MÁV a lap megkeresésére válaszolva.

A fenyegető egy ismeretlen telefonáló volt.

A MÁV munkatársai az egyik vonaton csupán az országhatártól, Csap állomástól – tehát már a tűzszerészeti átvizsgálás után – , a másik esetben viszont Ungvártól szolgálták ki a járatot, így utóbbiakat valóban érintette a bombariadó és a szerelvény átvizsgálása. Arról számoltak be, hogy nem érezték magukat veszélyben, de mindkét járat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt.

A Telex információi szerint az utasokat leszállították Magyarországon, és átvizsgálták őket.

A kiemelt kép illusztráció: a MÁV Start Zrt. nagy utasforgalmú vonalakra tervezett, Stadler gyártmányú, KISS típusú elektromotoros meghajtású, kétszintes, modern vonat-szerelvénye indulásra vár az 1847 óta mûködõ Szolnok vasútállomáson, Magyarország egyik legnagyobb alapterületû vasúti csomópontján. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba.