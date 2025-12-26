Amerikai luxusingatlanok köthetők Zelenszkij bizalmasához, az ukrán elit fényűző életet él

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ kiszivárogtatta a Rusztem Umerovhoz, Ukrajna volt védelmi miniszteréhez köthető luxus ingatlanok listáját. A Zelenszkij szűk bizalmi köréhez tartozó Umerovhoz számos amerikai villa és lakás köthető. Az ukrán tisztviselők 99 százaléka külföldön éli a valós életét, többek között Amerikában és Nagy-Britanniában vannak fényűző villáik.

Az ukrajnai korrupciós botrányok állandó szereplője Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, akinek gazdagodása már az ukrán sajtó ingerküszöbét is megütötte. Először a Vremja.ua nevű ukrán Telegram-csatorna hozta nyilvánosságra a Korrupcióellenes Központ privát nyomozásának eredményét miszerint Rusztem Umerov családjánál nyolc luxusingatlant fedeztek fel az Egyesült Államokban, köztük lakásokat és villákat – számolt be az Ellenpont.

Kiemelték, hogy

Umerov egy korrupciós botránynak köszönhette kinevezését, és bukását is.

Elődje, Olekszij Reznyikov 2021 novembere óta vezette a védelmi tárcát, és kulcsszerepe volt a nyugati katonai támogatások megszerzésében. 2023 februárjában azonban petíció indult menesztéséért, majd fél évvel később Zelenszkij leváltotta, miután kiderült: a minisztérium túlárazva szerzett be élelmiszereket a hadsereg számára. Ezt követően nevezték ki Rusztem Umerovot védelmi miniszternek.

2025 elején már vizsgálatot indított ellene az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal. A Korrupcióellenes Akcióközpont azzal vádolta meg Umerovot, hogy törvénytelenül járt el, amikor háttérbe szorította az általa sokat kritizált Védelmi Beszerzési Ügynökség (DPA) vezetőjét, akinek szerződését nem volt hajlandó megújítani. A DPA-t azzal bízta meg ugyanis az ukrán kormány, hogy vezessen be nagyobb elszámoltathatóságot a fegyvervásárlások terén. A szervezet vezetőjének, Marina Berzukovának megbízását a szervezet felügyelőbizottsága egyhangúlag meghosszabbította, azonban Umerov felülírta a döntésüket.

Umerov miniszterként arra hivatkozott, hogy a közbeszerzések „túl átláthatók”, ezért Berzukova helyett Arszen Zsumadilovot, a Nemzeti Logisztikai Üzemeltető vezetőjét javasolta a beszerzések ellenőrzésére. Ez komoly aggályokat vetett fel, mivel a DOT maga is a hadsereg ellátásáért felel, így Zsumadilov saját tevékenységét felügyelte volna. A helyzetet súlyosbította, hogy

Umerov egyik főosztályvezetőjét korábban csaknem 1,5 milliárd hrivnya elsikkasztásának gyanújával hozták összefüggésbe

egy lőszerbeszerzés kapcsán. Bár az érintettet leváltották, a visszaélések nem szűntek meg, ez vezetett Umerov távozásához a minisztérium éléről.

Umerov puhára esett, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője lett, így Zelenszkij elnök közvetlen bizalmasaként továbbra is kulcsszerepet játszik.

Jelenleg ő irányítja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat is,

és egy ilyen egyeztetés miatt volt távol akkor is, amikor kirobbant a Timur Mindics nevével és az „aranyvécés” Enerhoatom-botrányhoz köthető ügy, amely kapcsán Umerovot is kihallgatták tanúként, miután kiderült, Mindics meggyőzhette arról, hogy silány minőségű golyóálló mellényeket szerezzen be tőle az ukrán hadsereg számára emelt áron.

🇺🇦 BILLION DOLLAR THEFT: ZELENSKY BUSTED: The reason for Zelensky’s attack on the anti corruption agency NABU, was a criminal case which was being prepared against one of Zelensky’s closest associates and his business partner Timur Mindich. -> There are wiretapping recordings… pic.twitter.com/oT22KEJiC0 — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 30, 2025

Umerovot vád alá helyezték,

a korrupciós botrányba belebukott exminiszter újabb korrupciós vádakkal néz szembe.

Súlyosbító körülményként pedig az is felmerült, hogy a korrupciós láncba bevont cégek orosz hátterűek.

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ nevű civil szervezet is vizsgálta Umerov pénzügyeit, és megdöbbentő gazdagodást figyeltek meg.

Jelentésük szerint Umerov, egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakásba volt bejelentve Floridában. A közzétett adatok alapján ott él Umerov felesége, Lejla, valamint három gyermekük. A bérleti díj havi 9–10 ezer dollár körül mozog, az ingatlan piaci értéke pedig mintegy egymillió dollár. A teljes vagyonvizsgálatból kiderült,

Umerov és családja összesen nyolc villával és lakással rendelkezik az Egyesült Államokban:

három floridai lakással, egy New York-ival és négy Miamiban található villával.

A nyolc luxusingatlan a következő:

Egy 137,4 négyzetméteres bérelt lakás Floridában. Rusztem Umerov a vagyonnyilatkozatában azt állítja, hogy felesége, Lejla Umerova 2019. október 1-jétől bérel egy 137,4 négyzetméteres lakást Amerikában. A nyilatkozat szerint ezt az ingatlant a titkár maga és három gyermeke is használja.

Egy 134,5 négyzetméteres lakás Floridában. A KPK forrásai szerint 2018. szeptember 8. és 2019. május 4. között az RNBO titkárának felesége, Lejla Umerova is be volt jelentve ebbe a lakásba. Ezt a címet adta meg az amerikai jogosítványának 2019-es megújításakor is.

Egy floridai lakás, ahová Umerov apja, Enver Umerov volt bejelentve. Az RNBO titkárának apja által használt lakás becsült értéke 1,2 millió dollár, a bérleti díj 7,2 ezer dollár. Ingatlanértékesítési oldalak azt mutatják, hogy a lakás 450 négyzetméteres, két hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik.

Egy manhattani lakás New Yorkban. A KPK forrásai szerint Rusztem Umerov 2015. november 6-tól 2025. júliusáig volt bejelentve egy kétszobás lakásba New Yorkban, Manhattanben. A lakás 90,2 négyzetméteres. Ugyanebben a lakásban volt bejelentve 2015 novemberétől 2025 augusztusáig Rusztem Umerov

testvére, Aszlan Omer Kirimli is.

testvére, Aszlan Omer Kirimli is. Egy 257,1 négyzetméteres villa Floridában. A KPK forrásai szerint Rusztem Umerov felesége, Lejla 2017. október 10-től 2025. júliusáig volt bejelentve ebbe a villába. Ugyanehhez a címhez van rendelve Lejla Umerova amerikai telefonszáma is. Ez a cím szerepel Rusztem Umerov címeként is 2017-ben.

Egy 167,2 négyzetméteres villa Floridában. Ebben van bejegyezve az a cég, amelyből Umerov felesége, Lejla évente több mint egymillió hrivnya jövedelemhez jut.

Egy villa, amelynek címére Umerov testvére cégének DUNS-számát regisztrálták Floridában. Umerov testvére, Aszlan Omer Kirimli cége, az Astem Ventures Inc. ezt a címet adta meg, amikor az Egyesült Államokban DUNS-számot szerzett.

Egy 212 négyzetméteres villa Floridában. Az adatbázisok szerint 2017 augusztusától 2025 januárjáig a volt védelmi miniszter testvére, Aszlan Omer Kirimli volt bejelentve.

A jelentésre Umerov hivatala, az RNBO is reagált, elismerték, hogy Zelenszkij bizalmasának családtagjai a megjelölt ingatlanok közül kettőben életvitelszerűen ott élnek, ám azt is jelezték, a bérleti díjat nem Umerov fizeti.

Hangsúlyozták, hogy a fennmaradó öt cím, amelyet megjelöltek, nem volt és nem is aktuális, és a 2019 és 2025 közötti időszakban sem Umerov családja (feleség és gyermekek), sem más rokonok nem használják.

Hogy mennyire volt őszinte a hivatal közleménye, arra némi betekintést adott Artom Dmitruk volt ukrán kormánypárti honatya, aki a következőképpen fogalmazott Umerovról és az ukrán elitről:

„Kedves barátaim, mindez nem meglepő. Mindig is mondtam:

az ukrán tisztviselők 99 százaléka külföldön éli a valós életét. Vannak »tartalék bázisaik« – lakások és villák az USA-ban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban.

Ma Nagy-Britanniában, ahol jelenleg ideiglenesen tartózkodom, probléma nélkül meg lehetne szervezni a »Zelenszkij-iroda« ülését, közvetlenül a Temze partján.”

Kiemelt kép: Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter a NATO brüsszeli székházában 2025. június 4-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)