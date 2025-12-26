Műsorújság
A halálos medvetámadások hatására egyre kelendőbb a medvehús a japán éttermekben

Szerző: hirado.hu
2025.12.26. 16:17

Külföld

| Szerző: hirado.hu
Drámai mértékben megugrott a halálos medvetámadások száma Japánban, ezért a hatóságok egyre több veszélyesnek ítélt vadállatot lőhetnek ki. Az elejtett nagyragadozók húsát pedig főként grillezve fogyasztják a vendégek az éttermekben.

Az idei évben eddig már 13 ember vesztette életét medvetámadás miatt Japánban, ahol a kormány már a katonaságot és a rohamrendőrséget is bevetette a medvék megfékezésére. A kormány tavaly felvette a medvéket a szabályozott állományú fajok listájára, visszavonva azt a védelmet, amely korábban hozzájárult a populáció fellendüléséhez  – számolt be a Japan Today.

A lakóházakba betörő, iskolák közelében kóborló, szupermarketeket feldúló vadállatokról szóló hírek hatására

egyre több ember szeretné megkóstolni a medvehúst.

A 71 éves Koji Suzuki, aki maga is vadász, emellett éttermet üzemeltet a dombos fekvésű Csicsibu városában, a Szaitama prefektúrában a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a vendégek érdeklődése akkora a medvehús iránt, hogy olykor nem is tudják az igényeket kiszolgálni.

A medvehús fogyasztása hosszú múltra tekint vissza Japán hegyvidéki falvaiban.

Egy vidéki étterem tulajdonosa elmondta, hogy már december elejére teljesen kifogyott az étterem a medvehúsból.

Az északi Hokkaidó sziget legnagyobb városában, Szapporóban egy francia étteremben egy többfogásos menü – benne medvehúsból főzött consomméval – körülbelül 25 000 forintnak megfelelő jenbe kerül.

A szállodák szintén turisztikai vonzerőt látnak a medvehús kínálatában.

Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a japán beutazó turizmus rekordokat ér el, s már a nemzeti parkokba is luxusüdülőket építenének.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

