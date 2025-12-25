XIV. Leó pápa: Megváltozna a világ, ha segítenénk a gyengéknek és az elnyomottaknak

Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, a világ megváltozna – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében, amelyet a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott csütörtök délben.

Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben,

és Jézussal azonosította az igazi békét, amely legyőzi a gyűlöletet.

Hangsúlyozta, hogy Jézus istállóban született, mert máshol nem jutott hely számára: kezdettől fogva elfogadta a szegénységet, az elutasítást, és azonosult azokkal, akiket félrelöknek, kirekesztenek. XIV. Leó kijelentette: ezzel Jézus megmutatta, mit tehetnek az emberek, milyen felelősséget kell vállalniuk egymással szemben.

„Nővéreim és fivéreim, íme a béke útja: a felelősségvállalás. Ha mindegyikünk – minden szinten – mások hibáztatása helyett mindenekelőtt saját hiányosságait ismerné el, és bocsánatot kérne Istentől, és azzal egy időben a szenvedők bőrébe bújna, szolidáris lenne azzal, aki gyengébb és elnyomott, akkor más lenne a világ” – hangoztatta a pápa.

Hozzátette: mindenkinek részt kell vállalnia a gyűlölet, az erőszak és a szembenállás elutasításában, és gyakorolnia kell a párbeszédet, a békét és a kiengesztelődést.

Elsőként a közel-keleti keresztényeket említette, akikkel első apostoli látogatásán Törökországban és Libanonban találkozott. Stabilitást sürgetett Palesztinában, Izraelben, Szíriában. Az európai országokat együttműködésre szólította fel és arra, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz, legyenek szolidárisak és befogadók azokkal szemben, akiknek szükségük van rá. A meggyötört ukrajnai lakosságért imádkozott: a fegyverek elhallgatását sürgette. Felszólította a szemben álló feleket, hogy a nemzetközi közösség támogatásával vegyék a bátorságot, és őszintén, közvetlenül és tiszteletteljesen beszéljenek egymással.

A pápa megemlékezett az „elfelejtett” háborúk, a vallásüldözés és a terrorizmus áldozatairól. Végighaladt Afrikán, egyebek között Szudánt, Dél-Szudánt, Malit említve. Az erőszak megállítását kérte Haitin, politikai felelősségvállalásra szólította fel a dél-amerikai országok vezetőit, megbékélést szorgalmazott Mianmarban, baráti viszonyt Thaiföld és Kambodzsa között. Említette a természeti katasztrófák sújtotta ázsiai és óceániai térségeket is.

XIV. Leó pápa szerint nem szabad hagyni, hogy a szenvedők iránti közömbösség uralja az embereket: azokat említette, akiknek nincs semmijük, mert mindenüket elveszítették, erre a gázai lakosságot hozta fel példaként. Az éhező jemeniekről is szólt, a hazájukból menekülőkről, akik átvergődnek a Földközi-tengeren vagy az amerikai kontinensen. Szólt azokról, akik elveszítik munkájukat, a fiatalokról, akik nehezen találnak állást, a kizsákmányolt, alulfizetett dolgozókról, a börtönben levőkről és az embertelen körülmények között élőkről.

Beszéde végén XIV. Leó felújított egy Ferenc pápa által eltörölt hagyományt és sok nyelven köszönti a népeket: olaszul, franciául, angolul, németül, spanyolul, portugálul, lengyelül, arabul, kínaiul és latinul is szólt.

Végül latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra.

Az esős idő ellenére a Vatikán közlése szerint csaknem 26 ezren követték a pápa karácsonyi üzenetét a Szent Péter téren. Délután megkezdődött a Ferenc pápa által tavaly december 24-én megnyitott jubileumi szentév lezárása is: elsőként a Santa Maria Maggiore-bazilika „szent kapuját” zárják be.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami)