Vlagyimir Putyin rendeletben legalizálta az ingatlanok elkobzását a megszállt ukrán területeken

Egy decemberben kiadott elnöki rendelet értelmében Oroszország az elfoglalt ukrán területeken elkobozhatja azokat az ingatlanokat, amelyek tulajdonosai nem tudják orosz útlevéllel igazolni jogaikat. Az így megszerzett lakásokat és házakat orosz tisztviselők, katonák, valamint betelepülők kapják meg. Civil szervezetek szerint mindez az ukrán lakosság fokozatos kiszorítását és az érintett területek oroszosítását szolgálja.

A 2025 decemberében Vlagyimir Putyin által aláírt rendelet gyakorlatilag jogi alapot teremt a magántulajdon elkobzására az illegálisan annektált térségekben – közölte az Index. Az orosz megszálló hatóságok „tulajdonos nélkülinek” minősíthetnek olyan ingatlanokat, amelyeknek a gazdái a háború elől menekültek el, vagy az invázió során életüket vesztették – írja a The Kyiv Independent.

Az oroszosítás eszköze

A szabályozás célja Moszkva ellenőrzésének megszilárdítása a megszállt területeken, valamint a helyi lakosság átalakítása. Az ukrán tulajdonosok csak személyesen, érvényes orosz útlevéllel igazolhatják tulajdonjogukat, ami sokak számára elérhetetlen feltétel.

Mariupolban már több ezer ingatlant foglaltak le, és a lista folyamatosan bővül. Az elkobzott otthonokat helyieknek, bérlőknek, orosz tisztviselőknek és katonáknak osztják ki, de gyakran oroszbarát betelepülők is beköltöznek.

A rendelet tovább csökkenti az ukrán civilek visszatérésének esélyét, mivel sokan attól tartanak, hogy hazatérésük esetén már mások élnek egykori otthonaikban. Ukrán civil szervezetek szerint az elkobzások egy hosszú távú állami stratégia részét képezik, amelynek célja az ukrán lakosság fokozatos lecserélése orosz állampolgárokra.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Alekszandr Nyemenov)