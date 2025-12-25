Vérfürdőt terveztek szilveszterre – tömeges letartóztatások történtek Törökországban

A török hatóságok közölték, hogy megakadályozták az Iszlám Állam által tervezett karácsonyi és újévi támadásokat. A rendőrség összesen 115 embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban álltak a terrorszervezettel.

Isztambulban egyszerre 124 helyszínen tartottak razziát. A rendőrök fegyvereket, lőszert és olyan iratokat találtak, amelyek a szervezet működéséhez köthetők – közölte a BBC.

A hatóságok szerint a gyanúsítottak támadásokat terveztek Törökország különböző részein, főként nem muszlim emberek és ünnepi rendezvények ellen.

A letartóztatottakon kívül további 22 személyt még köröznek a hatóságok.

Az ügyészség szerint a letartóztatottak külföldön lévő Iszlám Állam-tagokkal tartották a kapcsolatot. Két nappal korábban a török titkosszolgálat az Afganisztán és Pakisztán közötti határ közelében is rajtaütést hajtott végre. Ott elfogtak egy török állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy vezető szerepet töltött be az Iszlám Állam helyi csoportjában, és civilek elleni támadásokat szervezett.

Törökország rendszeresen fellép az Iszlám Államhoz köthető személyek ellen, mivel az ország Szíriával határos, ahol a terrorszervezet még mindig jelen van bizonyos területeken.

Szíria elnöke, Ahmed al-Saraa azt mondta, hogy Törökországgal, az Egyesült Államokkal és Európával együttműködve próbálják felszámolni az Iszlám Állam maradék csoportjait. Az Egyesült Államok nemrég légicsapásokat is végrehajtott Szíriában a szervezet ellen, miután három amerikai állampolgárt megöltek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)