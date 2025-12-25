Repülő Medvék a Norvég-tenger fölött: orosz nukleáris bombázók jelentek meg a légtérben

„Tervezett repülést” hajtottak végre Skandinávia északi részén Tu-95-ös orosz nukleáris bombázók – számolt be az orosz védelmi minisztérium.

Orosz nukleáris bombázók „tervezett” repülést hajtottak végre a Norvég-tenger és a Barents-tenger felett, ami arra késztette „külföldi országok vadászgépeit”, hogy kíséretet biztosítsanak számukra – közölte csütörtökön a kyivpost.com. Az ukrán híroldal szimplán „orosz hírügynökségekre” hivatkozik forrásaként, de az erről szóló híradás megjelent például az orosz TASZSZ állami hírügynökségen is.

A Tu-95-esek által végrehajtott repülések dátumát, illetve a megfigyelő katonai gépeket bevető országokat az orosz források nem nevezték meg.

A Medve felszáll

A Szovjetunióban kifejlesztett Tu-95-ös stratégiai bombázó repülőgép NATO-kódja: Bear, avagy: Medve. A Tu-95 történetéhez fűződik a világtörténelem mind a mai napig legnagyobb hatóerejű termonukleáris fegyvere, az AN602 kódjelű hidrogénbomba kísérleti bevetése is.

„Orosz Tu-95MS stratégiai bombázók és rakétaszállítók tervezett repülést hajtottak végre a Barents-tenger és a Norvég-tenger semleges vizein” – közölte az ukrán oldal szerint az orosz minisztérium, utalva a Skandinávia északi és Oroszország északnyugati részén fekvő tengeri területekre.

Russian Tu‑95 Bombers Patrol Barents & Norwegian Seas — 7 Hours in Neutral Airspace

On December 25, 2025, the Russian Defense Ministry reported a 7‑hour scheduled flight of Tu‑95MS bombers over the Barents and Norwegian Seas. The mission was escorted by Su‑33 fighters and… pic.twitter.com/SD38HxkRad — The Caspian Journal (@TCaspianJournal) December 25, 2025

Társas „sétarepülés”

„Az útvonal bizonyos szakaszaiban a nagy hatótávolságú bombázókat külföldi vadászgépek kísérték” – tette hozzá a kyivpost.com. Mint írták, az orosz minisztérium szerint ilyen repülések rendszeresen zajlanak számos régióban, és összhangban vannak a nemzetközi joggal.

A hónap elején Dél-Korea és Japán bírálta az orosz és kínai katonai repülőgépek repüléseit vízi határaik közelében, ami miatt vadászgépeket küldtek az érintett tengeri zónákba.

Kiemelt kép: Egy Tu-95-ös gép repül Moszkva felett a 2008-as győzelem napi parádén. (Forrás: Wikipédia)