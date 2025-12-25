Putyin pusztulásáról beszélt karácsonyi „jókívánságában” Zelenszkij

A nemzetközi diplomáciában szokatlan szófordulattal fejezte ki magát a nemzethez intézett karácsonyi televíziós beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Azt is meghatározta, ki a keresztény, és ki nem az.

Ezen az éjszakán „megnyílik az ég”, és az ukránok egyetlen kívánságot fogalmaznak meg.

Mindannyian azt gondolhatjuk: „Pusztuljon el!” –

egyértelműen Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva így fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök karácsonyi, a nemzethez intézett televíziós beszédében, melyet a kyivindependent.com is idézett. Bár Zelenszkij egy mondattal később azt is hozzátette: Putyin pusztulása helyett inkább békét kéne kívánniuk.

A képre kattintva nagyobb felbontás nyílik meg!



MTI/EPA/Szergej Ilnyickij) Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én. (Fotó:MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)

Az elnök arra a karácsonyi hiedelemre célzott, mely szerint, ha valamit kívánunk karácsony éjjelén, az beteljesül.

Kapcsolódó tartalom Már az ukránok szenvedése miatt is Orbán Viktort hibáztatja Zelenszkij Ki mást lehetne?

A „pusztuljon el” után a gyermeki mosolyról

Zelenszkij szerint tehát az ukránok azt kérik, hogy pusztuljon el Vlagyimit Putyin orosz elnök. Az ukrán államfő azután így folytatta: „De amikor Istenhez fordulunk, természetesen valami nagyobb dolgot kérünk. Békét kérünk Ukrajnának. Harcolunk, imádkozunk ezért. És megérdemeljük!”

Hozzátette, hogy az ukránok azt kívánják, „hogy minden család harmóniában éljen, és minden gyermek örüljön az ajándékoknak, a mosolyoknak, valamint a jóságban és a csodákban való hitnek”.

🇺🇦 Conscription in Ukraine. Imagine telling your family you are going out for an evening walk, just to never return. Kidnapped and sent to dіе because Zelensky says so. pic.twitter.com/DbGdBUlOmu — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) October 20, 2025

Ki a keresztény?

Az ukrán elnök, aki karácsonykor egy másik ember halálát kívánta, úgy érezte, ez a legjobb alkalom arra, hogy meghatározza, ki a keresztény:

„Karácsony előestéjén az oroszok ismét megmutatták, hogy kik is ők valójában. Hatalmas tüzérségi támadások, több száz »sahíd« [drón] ballisztikus rakétával Kinzsal-csapásokkal. Mindent bevetettek” – mondta Zelenszkij. „Így csapnak le az istentelenek. Így cselekszenek azok, akiknek

semmi közük a kereszténységhez vagy bármi emberihez.”

Hozzátette: „De kitartunk. Támogatjuk egymást. És ma mindenkiért imádkozunk a frontvonalon – hogy élve térjenek vissza. Minden fogságban lévőért – hogy hazatérjenek. Minden elesett hősünkért, akik életük árán is megvédték Ukrajnát.”

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)