Putyin „nem hallott róla”: javaslatot tettek a kémkedés miatt bebörtönzött francia kutató ügyében

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.12.25. 18:39

| Szerző: Udvardy Zoltán
Oroszország javaslatot tett Franciaországnak a 2024 júniusában, Oroszországban bebörtönzött francia kutató, Laurent Vinatier ügyében, akit kémkedés miatt állíthatnak bíróság elé – közölte a Kreml december 25-én.

„Megfelelő kapcsolatfelvétel történt a mi oldalunk és a franciák között. Valóban, javaslatot tettek a franciáknak Vinatier ügyében” – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az AFP részvételével tartott csütörtöki sajtótájékoztatón. „Most Franciaországon a sor” – tette hozzá, további részletek ismertetése nélkül.

A tájékozatlan orosz elnök… 

Amikor múlt pénteken, éves sajtótájékoztatóján erről kérdezték, Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állította, hogy „semmit” nem tud az ügyről, és most hall róla először.

„Megígérem, hogy utána fogok nézni. És ha van a legkisebb esély is arra, hogy pozitívan rendezzük ezt az ügyet, ha az orosz törvények megengedik, mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll”

idézte a Le Figaro Vlagyimir Putyint.

…és a még tájékozatlanabb kutató

Laurent Vinatier családja „reméli, hogy január 7-én, az ortodox karácsonykor szabadulhat” – mondta ügyvédje, Frédéric Belot csütörtökön az AFP-nek.

A kutató a genfi székhelyű Humanitárius Párbeszéd Központjának (Centre for Humanitarian Dialogue, HD)  egy svájci nem kormányzati szervezetnek az alkalmazásában állt. Az ENSZ volt főtitkára, Kofi Annan által alapított NGO a hivatalos diplomáciai csatornákon kívül közvetít konfliktusokat, különösen Ukrajnát illetően. Vinatier-t 2024 júniusában tartóztatták le.

Ezt követően 2024 októberében ítélte egy orosz bíróság három év börtönbüntetésre, mert nem regisztrálta magát külföldi ügynökként. Ráadásul a vádak szerint olyan katonai hírszerzési információkat gyűjtött, amelyek felhasználhatóak Oroszország biztonsága ellen. Vinatier elismerte a tényeket, de tájékozatlanságára hivatkozott.

A nyomozást meghosszabbították, és francia ügyvédje szerint 2026 február végén új eljárás indulhat ellene kémkedés miatt.

Puskin a tárgyaláson

„Szeretem Oroszországot, a feleségem orosz, az életem összefonódik Oroszországgal” mondta oroszul a bíróságon, hozzátéve: „Nem értem, miért vagyok itt.” A kutató még egy Puskin-verset is felolvasott a tárgyaláson.

Vinatier doktori fokozatát a Sciences Po Paris-n szerezte. A csecsen konfliktus szakértőjeként könyveket írt Oroszországról, a Kaukázusról és Közép-Ázsiáról. Később diplomáciára és közvetítésre szakosodott, és számos szervezettel, köztük a Nemzetközi Vöröskereszttel is együttműködött.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium és a hadiipar vezetõivel tanácskozik a moszkvai Kremlben 2024. november 22-én. Putyin bejelentette, hogy megkezdõdik az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszer sorozatgyártása. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Profokjev.

